Pablo Motos asegura que no votará en estas elecciones y explica por qué

Pablo Motos ha entrevistado a Pedro Sánchez en El Hormiguero este martes. El presidente del gobierno español ha intentado esquivar los dardos que le iba dejando el presentador, una incomodidad que ha traspasado la pantalla en más de una ocasión. Han hablado de política, pero también le ha hecho preguntas personales que el del PSOE ha aprovechado para intentar quedar bien ante los telespectadores un mes antes de las elecciones.

Se ha querido mostrar próximo al reconocer que él también recibe llamadas comerciales a la hora de la siesta, que en el avión oficial solo tiene frutos secos y que aceptaría que su hija se enamorara de un votante de Vox: «Le diría que el amor es libre«. Le han preguntado si está a favor de Shakira o de Gerard Piqué en su particular guerra, pero el presidente ha soltado una respuesta digna de político: «Yo aquí pido el comodín del público, soy más de baloncesto».

Trancas y Barrancas le hacen las preguntas más comprometidas a @sanchezcastejon #PedroSánchezEH pic.twitter.com/voU35eJ2dv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 27, 2023

Ha habido un momento en el que se ha mostrado confiado y ha dejado claro que está convencido que ganará las elecciones de finales de julio. Ha estado entonces cuando ha picado el ojo a Pablo Motos: «Seremos la primera fuerza política y tendremos más escaños. Yo salgo a ganar las elecciones, aunque quizás no cuento con el voto de alguien que está en esta mesa». Y es que, efectivamente, el presentador le ha reconocido que no le votará.

Pablo Motos asegura que no votará estas elecciones

El presentador ha anunciado que, de hecho, no tiene previsto votar estas elecciones. Dice que no lo hizo en las últimas por compromisos profesionales y que, en esta ocasión, ningún partido contará con su voto.¿ Y esto por qué? Él mismo lo ha explicado: «A mí no me gusta votar un candidato y, después, ejercer mi voto hacia esta persona porque sería una falta de imparcialidad. Estas elecciones quería votar en secreto, pero finalmente tampoco lo haré porque hoy le entrevisto a usted y mañana al señor Feijóo. No quiero entrevistar a una persona y después votarla, no quiero. Es una cuestión personal«.

Pablo Motos explica a Pedro Sánchez por qué no le votará | Antena 3

De todas maneras, lo que queda claro -y ayer volvió a demostrarse, por cierto- es que Pablo Motos no votaría a Pedro Sánchez.