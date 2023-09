Gala intensa en ‘Masterchef’ con un plato incomible y una confesión dura

Masterchef ha competido con el estreno de Gran Hermano VIP con un programa con una prueba desastrosa, una confesión íntima inesperada y una bronca. El expulsado ha sido César Cadaval de Los Morancos, una decisión que claramente no se esperaba porque se había esforzado mucho.

El humorista presentó un plato de conejo que le había quedado crudo, hasta tal punto que no pudieron comérselo. Este error de tiempo de cocción fue clave para que tuvieran claro que tenía que ser él quien abandonara el concurso de cocina.

Cesar de Los Morancos, expulsado de Masterchef | TVE

Tania Llasera saca a la luz un episodio triste de su pasado

Por otra banda, Tania Llasera ha acabado siendo protagonista de un momento de la emisión de este jueves. La presentadora y influencer de maternidad ha querido aprovechar el encargo del jurado para sacar a la luz un episodio de su pasado que pocos conocían.

La idea era que se inspiraran en alguna vivencia importante para idear un plato. Ella optaba por rememorar uno de los episodios más duros de su vida, cuando tenía una relación con un chico que la maltrató psicológicamente: «El plato se llama Caperucita feroz y la protagonista es una caperucita que con 18 años se fue a estudiar en Inglaterra y, allí, se encontró con un lobo feroz», ponía en marcha.

En esta historia personal, Tania reconoce que este novio consiguió que creyera que ella no servía para nada: «Finalmente, ella pudo matar al lobo metafóricamente y acabó convirtiéndose en una persona con mucha autoestima, una persona que hoy está en Masterchef y os está mirando».

«Esta persona me decía que yo no servía para nada, que no era inteligente, que lo hacía todo mal y que era tonta. Te van menguando la autoestima y tú te los crees… Creus que tienes una relación pasional cuando, en realidad, es una relación muy tóxica. Lo que tengo claro es que esto no me volvería a pasar nunca y, de hecho, si veo una amiga en esta situación siempre me saltan las alarmas», ha proseguido en una confesión inesperada.

Tania Llasera hace una confesión muy íntima | TVE

Álvaro Muñoz Escassi hace trampas en Masterchef

Álvaro Muñoz Escassi ha recibido la crítica de los miembros del jurado por saltarse las normas del concurso. El jinete estaba salvado, así que se encontraba en el balcón mientras observaba qué hacían los compañeros. Desde esta posición, todos tienen totalmente prohibido dirigirse a los otros para darles instrucciones o ayudarlos mínimamente. Él, en cambio, intentó saltárselo.

Toque de atención para Álvaro Muñoz Escassi | TVE

Jordi Cruz se dio cuenta de que estaba dando consejos desde allá y le avisó que esta actitud podía tener consecuencias para él, aunque lo estuviera haciendo con la buena intención: «A la próxima indicación que oiga que das, haré que bajes aquí a cocinar en la prueba de eliminación». Después, sin embargo, Escassi continuó haciendo gestos a los compañeros mientras intentaba que no lo pillaran.