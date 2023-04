Gerard Piqué y Shakira, peleados en la primera visita del culé a Miami

Gerard Piqué llegará a Miami pronto, el primero de los muchos viajes que tendrá que hacer para poder ver a sus hijos. Milan y Sasha se reencontrarán con su padre prácticamente un mes después de haberse trasladado a Estados Unidos, donde han empezado una nueva vida y escuela. Todavía no ha aterrizado en Florida y ya ha tenido algún problema con la ex, quien no le pondrá las cosas muy fáciles. Hay que recordar que en el convenio de separación que han firmado, queda claro que el exfutbolista del Barça tendrá la custodia de los pequeños 10 días en el mes. ¿Cuál es el problema? Que en abril ya los tuvo cinco días, así que Shakira no le concede ninguno más y en esta ocasión solo podrá disfrutar de ellos los cinco restantes.

Así lo asegura Lorena Vázquez, que ha podido saber que sus respectivos equipos legales se han peleado bastante sobre este tema: «Gerard Piqué solo podrá estar con los niños cinco días seguidos». Ahora bien, a finales de mes podrán reencontrarse otra vez porque el futbolista aprovechará que tienen vacaciones escolares.

Gerard Piqué dormirá en un hotel de Miami y Clara Chía está invitada

¿Y dónde se alojará Gerard Piqué cada mes cuando vaya a verlos? De momento varias fuentes coinciden al señalar un hotel como el escenario de estos reencuentros familiares. Parece que habría encontrado uno cerca de la escuela de los niños, en el que pasarán estos primeros días. Su idea a más largo plazo es poder establecerse en un apartamento que pueda convertirse en una segunda casa para los niños en la ciudad americana.

Otro de las grandes dudas que generan estos viajes a Miami es si Clara Chía está invitada. ¿La nueva pareja de Gerard Piqué se quedará sola en Barcelona 10 días en el mes o lo acompañará de vez en cuando? Según la periodista barcelonesa, Shakira no habría puesto impedimento con que su ex vaya acompañado. De momento, sin embargo, los dos habrían acordado que lo mejor es esperar al hecho que la situación se normalice antes de introducirla de una manera tan invasiva en la nueva vida de los pequeños. Estos últimos días, la parejita ha estado en Abu Dabi para celebrar el 24.º cumpleaños de la chica, así que el siguiente viaje romántico tendrá que esperar algo más.

Gerard Piqué visitará a sus hijos en Miami pronto | Europa Press

Shakira, mientras tanto, está contenta con la nueva vida en los Estados Unidos. Ya se le ha visto en conciertos con amigos y en muchas salidas sociales, lo que demuestra que tenía ganas de recuperar esta faceta. Además, profesionalmente acaba de recibir una buenísima noticia al haber sido galardonada con el premio Mujer del año 2023 en los Billboard Mujeres Latinas en la Música .

Buenas noticias profesionales para Shakira | Instagram