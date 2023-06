Xantal Llavina está de enhorabuena. La locutora de radio ha acabado la quimioterapia después de seis meses muy duros, dieciséis sesiones con las que ha intentado superar la batalla contra el cáncer de pecho. Ella misma anunció que le habían diagnosticado esta enfermedad el pasado diciembre, un mal trance sobre el que ha ido informando públicamente para tranquilizar sus seguidores.

Muy sincera y transparente hasta el final, así se ha mostrado en este proceso tan duro: «Se acaban dieciséis sesiones rojas y blancas con momentos muy malos y muy buenos. Por eso quiero agradecer públicamente el papel tan importante que tienen las enfermeras y los médicos mientras los pacientes hacemos quimioterapia y estamos, como mínimo, dos horas enchufadas con una máquina. Quiero agradecer de todo corazón el gran trabajo de las enfermeras del Hospital de Barcelona por su gran trato y trabajo estos meses». También ha aplaudido la ayuda de sus «médicos extraordinarios», con quienes dice que ha mantenido charlas sobre el cáncer y el estrés emocional.

En su perfil de Instagram, Xantal Llavina se ha sincerado sobre el final de esta etapa: «La quimioterapia lo he vivido como una amiga con la que nos teníamos que llevar bien. Ha reducido y ahora queda la operación la primera semana de julio. ¡Cuidaos la salud, comed bien, haced ejercicio, no fuméis, no tengáis estrés y sed felices! ¡Dicen que vivir así como dice mi amiga nos hará vivir más intensamente la vida! Gracias a mi familia, a mis amigos y amigas y a todos y todas por vuestro aprecio y apoyo!».

Quim Masferrer ha aplaudido las buenas noticias de la madre de su hija, a quien ha felicitado a través de las plataformas digitales: «¡Manos a la obra! ¡Ya queda muy poquito! Eres muy valiente«.

Xantal Llavina supera la quimioterápia | Instagram

Quim Masferrer envía ánimos a la madre de su hija | Instagram

Xantal Llavina ha ido informando sobre el cáncer de pecho

Como decíamos, la periodista ha ido compartiendo todas las novedades sobre su evolución. En el comunicado en el que anunciaba estar enferma, reconoció que lo hacía público porque tenía que dejar de presentar su programa de Catalunya Ràdio unos meses y quería explicar por qué: «Cuando te dan la noticia es un choque grande, entran miedos y muchas preguntas. También aparece una lucidez muy grande de pensar, parar, escuchar a tus médicos, hacerles caso y poner toda la energía positiva al curarte». El pasado mes de febrero, también se mostró muy contenta porque había acabado las sesiones de quimioterapia más duras.

Xantal Llavina anunciaba así que sufría caǹcer de pecho | Instagram

La periodista ha ido informando de su evolución | Instagram

Una buena noticia que ha alegrado mucho sus seguidores y familiares, quienes han llenado la última publicación de aplausos y buenas palabras.