Xantal Llavina habla de la lucha contra el cáncer con detalles y emoción

Xantal Llavina ha sido la entrevista estelar del retorno del Planta Baixa . La periodista se ha sincerado con Agnès Marquès sobre el cáncer que ha sufrido y que, afortunadamente, ha podido superar después de unos meses de lucha. Fue realmente emocionante ver el homenaje y los aplausos que recibió de sus compañeros durante la presentación de la nueva temporada de TV3. En esta última intervención, ha dejado claro que atravesar esta enfermedad le ha ayudado a darse cuenta de muchas cosas.

«Ha sido un tratamiento de nueve meses contra el cáncer de mama, una enfermedad que han atravesado seis mil mujeres catalanas más. No olvidaré la fecha del 24 de noviembre del 2022, cuando fui a hacerme una revisión rutinaria al ginecólogo y mi doctor me notó un bulto en el pecho. No me lo podía creer porque era grande y yo no me lo había encontrado. Aquella tarde fui deprisa a hacerme la ecografía y la mamografía mientras lloraba porque veía su cara y veía que no estaba bien. Llegué muy nerviosa, me hicieron un montón de pruebas y me di cuenta de que aquello no tenía buen pinta. Además, en aquel momento me estaba separando y estaba en medio de todos los trámites de la custodia… todo tenía que pasar a la vez», añade.

Llavina se muestra satisfecha y contenta porque sabe que ha tenido «suerte»: «A mí me dijeron que el tumor era maligno y que tenía que hacer seis meses de quimioterapia. En aquel momento yo lo único que quería era que el tumor desapareciera y que no creara metástasis, aunque tuviera que llevar esta peluca que me ha acompañado durante siete meses. El cáncer es muy complicado de explicar y esto que decimos del cáncer rosa, me gustaría que hubiera más divulgación porque no es rosa… es un cáncer gris y negro que te hace llorar mucho». «He tenido ingresos en el hospital por culpa de no encontrarme bien y de quedarse sin defensas, una parte que no he compartido en las redes sociales», añade. Xantal Llavina ha publicado su evolución a través de las redes para intentar hacer divulgación de este tema.

Xantal Llavina confiesa que intentar explicar a su hija que tenía cáncer no ha sido fácil

En cuanto a la hora de explicar que estaba enferma a la familia, reconoce que no fue fácil: «Cuando vives esto te das cuenta de que lo más importante de mi vida no es el trabajo, es la familia. Lo gestionas de manera diferente con los niños pequeños porque ¿cómo le explicas que tienes cáncer a tu hija de 8 años? Ella todavía no lo sabe. Yo le dije a mi hija que durante unos meses estaría más en casa, que estaría algo más cansada, que a veces no podría jugar con ella pero que llevaría pelucas. Ella lo vio muy divertido y no lo entendía. Recuerdo que fui a comprar una peluca para poder jugar con ella previamente».

«Durante cuatro meses tienes miedo y piensas qué pasará contigo. A mí mi hija me ha dado fuerzas porque yo quería continuar siendo su madre y cuidándola. Tú lo pasas mal, no te encuentras bien y estás enfadada con el mundo y la familia sufre mientras tanto. Mis padres lo han pasado muy mal, pero me ha ayudado a poder echar. He tenido muchas conversaciones con amigos sobre la vida y el sentido de la vida, en estos meses».

Agnès Marquès entrevista a Xantal Llavina | TV3

Dice que te sorprende cómo reacciona la gente contigo: «Yo me he sentido muy querida y esto, si no pasas por esta autopista del cáncer, no lo vives. Todos aquellos que hemos vivido esto descubrimos muchas de las verdades de la vida. Entre ellas, que nos preocupamos por tonterías. Tenemos que vivir el presente intensamente y te das cuenta de cuáles son las personas realmente importantes… Los momentos malos tenemos que hacer que también sean buenos. La salud es lo más delicado porque, de repente, podemos dejar de estar aquí».

Dice que, como tantas otras mujeres enfermas de cáncer, buscó cuáles eran las causas de esta enfermedad y ha cambiado sus hábitos desde entonces: «Creo que tenemos que cuidar más nuestro cuerpo y nuestras emociones». Ella no quería verse enferma y, por este motivo, ha optado por llevar peluca y gorra en estos meses. Una entrevista necesaria en que ha aplaudido que cada uno viva este proceso tan difícil de la mejor manera.