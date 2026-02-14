Santiago Segura se ha convertido en uno de los directores de cine más conocidos gracias al éxito que le proporcionó la saga de Torrente. Ha llegado a ganar muchísimo dinero, pero no siempre ha disfrutado de una situación económica tan potente. De hecho, en una entrevista reciente ha sacado a la luz que vivió gran parte de su vida en un piso de 45 metros cuadrados. Ahora, ha recordado su juventud cuando se independizó, por la fuerza, cuando solo tenía 19 años. Sorprendentemente, no fue él quien se fue de casa, sino que fueron los padres los que lo dejaron solo en casa.

La suya era una familia humilde, ya que el padre trabajaba en una fábrica de clavos y no es que sobrara el dinero. De repente, Santiago se vio forzado a buscarse la vida para pagar las facturas y compaginar trabajos precarios antes de poder dedicarse al cine. Sus padres querían cambiar de casa y él se negó a hacerlo: «Vivíamos en un piso pequeño en Carabanchel y ellos querían trasladarse a uno más grande en Leganés. Yo tenía 19 años, tenía un poco de dinero y les dije que les pagaría el alquiler».

Santiago Segura ofrece detalles de los trabajos más extraños que ha tenido que hacer

En aquel momento, él estudiaba Bellas Artes y combinaba las clases con un montón de trabajos diferentes: «Tienes que vivirlo para saber lo complicado que era eso, yo que vivía en un piso frío y haciendo de hombre orquesta con un montón de trabajos». En su caso, llegó a hacer de vendedor de enciclopedias puerta a puerta, de camarero, de cliente falso en concesionarios de coches, de público profesional en programas de televisión… «Mi frase como vendedor de enciclopedias era si le gustaría tener la literatura universal en esos libros encuadernados en imitación de piel. Solo vendí dos», reconoció en la intervención en El Hormiguero.

Seat le encargó hacer de «cliente sorpresa», una tarea que consistía en acudir a varios de sus concesionarios mientras fingía que quería comprarse un coche y, después, redactar el informe sobre la atención que había recibido: «Es muy triste y parece un invento, pero este trabajo existe de verdad».

Todo, para engrosar un poco más su cuenta corriente y poder pagar la producción de sus propias películas. No le ha ido mal la cosa, eso está claro, teniendo en cuenta que ha llegado muy lejos en el mundo del audiovisual español y que continúan considerándolo como uno de los más exitosos del panorama después de tantos años. Este 2026, de hecho, volverá a la primera línea con el estreno de una nueva entrega de Torrente que promete ser una de las revelaciones del cine.