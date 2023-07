Sandra Barneda revela cuál ha sido la peor estafa que ha sufrido

A Sandra Barneda le está costando hacer buena audiencia en Así se la vida , el programa de Telecinco que sustituye a Sálvame por las tardes de entre semana. Es por eso que se ha ido reformando a medida que han ido pasando los días, un magacín que cada vez habla más de prensa del corazón porque parece que es esto lo que interesa a los telespectadores de esta franja horaria. La periodista catalana se está esforzando y ha estado en pleno directo que ha querido soltarse y revelar una anécdota personal.

En este caso, ha recordado una estafa que sufrió hace mucho tiempo. La periodista estaba de viaje en Portugal, más concretamente de visita a Lisboa. En estas vacaciones, optó por pasar un rato en un mercado de muebles antiguos y aquí habría vivido una situación que recuerda con amargura: «Recuerdo que me estafaron de mala manera… me estafaron bien, bien y bien. De hecho, me da vergüenza explicarlo incluso», empezaba.

Sandra Barneda explica cómo consiguieron estafarla en unas vacaciones en Lisboa

Las expectativas estaban muy altas. ¿Qué le debía pasar? Antes que nada, nos tenemos que situar más de 20 años atrás en el tiempo: «Me encontraba en el típico mercado de muebles antiguos, que me gustan mucho. De repente, vinieron a ofrecerme un teléfono móvil, un Nokia de estos de forma hexagonal. El hombre me dijo que me lo dejaba muy barato, pero dije que no en un principio. El hombre nos fue siguiendo y, finalmente, le dije a mi amigo que nos lo podíamos quedar porque realmente nos lo ofrecía por muy poco».

Una vez aceptó comprárselo, le dio el dinero y recibió el teléfono a cambio. ¿Cuál era el problema? Que realmente no era un móvil, sino una pastilla de jabón con un teclado encima. Los compañeros le han preguntado cómo es posible que no se diera cuenta antes, ante lo que ella se ha defendido: «¡El primer teléfono que me enseñó sí que era real! El problema es que cuando se lo hube pagado el hombre me hizo el cambio. Me quedé con el jabón en la mano e intentamos correr detrás de él, ya que era joven, pero no lo atrapamos».

Sandra Barneda relata como la estafaron hace unos años | Telecinco

Una historia que deja claro que nos pueden estafar a todos en un momento de distracción. Famosos y anónimos, víctimas de unos engaños que han sabido aprovechar otros con malas intenciones.