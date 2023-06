Rosalía ha promocionado la nueva canción en El Hormiguero , un tema que ha quedado en segundo plan porque ha aprovechado la entrevista para dar detalles de la petición de mano y la futura boda con Rauw Alejandro. Antes, sin embargo, ha aceptado el reto del programa de Pablo Motos de ponerse en la piel de una camarera.

Querían ver si la gente la reconocía o si podía pasar desapercibida. En esta cámara oculta, la cantante ha demostrado que no se ganaría la vida en este sector porque ha roto un par de copas y el jefe la vio comer patatas de los clientes. Uno de ellos sí que la reconoció, un fan que se mostró muy ilusionado de haber coincidido con ella.

Rosalía explica cómo fue la petición de mano de Rauw Alejandro

La cantante de Sant Esteve Sesrovires se ha mostrado muy contenta por el paso que ha dado con su novio, la estrella de la música de Puerto Rico: «Nos casamos, sí, eso parece. De momento tengo que acabar la gira y después ya me pondré a ello. Me gustaría un vestido de Vivienne Westwood y tengo otras fotografías guardadas, pero con calma y con la familia de invitados, poca gente… pero ya veremos como acaba».

«Me pidió que me casara con él de una manera muy bonita, en Puerto Rico, en casa de sus abuelos en la montaña. Se veía toda la ciudad y estaban lanzando petardos porque habían sido las Campanadas. Habíamos subido hacia la terraza y yo no me lo esperaba, pero de repente se arrodilló y no encontraba una cosa en el bolsillo que no le salía. Cuando lo consiguió, me pidió que me casara con él y me puse a llorar. Mucha ilusión. De momento no sabemos dónde será, iremos viendo», ha explicado.

No es fácil trabajar con tu pareja, pero ella encuentra divertido poder colaborar con su prometido y crear música juntos: «Hay una parte muy divertida porque tenemos la complicidad de ser pareja y nos lo pasamos bien, reímos todo el rato. Estás relajado en el estudio, como si estuvieras en casa. También es verdad que generar un proyecto así causa presión y aquí estamos, siguiendo y hemos sobrevivido a un lanzamiento. Depende del día gana uno o gana el otro las peleas, él tiene una personalidad artística pero también tiene mucha paciencia… para soportarme a mí».