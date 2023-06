El ritual de Tamara Falcó antes de la boda para evitar la mala suerte

La hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó, ha explicado en su entrevista semanal en El Hormiguero el ritual que han hecho en su casa para evitar la mala suerte justo antes de la boda. Antes de explicar esto, el presentador del programa, Pablo Motos, le preguntó por las críticas que ha tenido por su peso. «Me he enterado hoy aquí que se han metido contigo por tu peso», le decía Motos, al que Falcó no quiso responder en aquel momento. La marquesa de Griñón dijo que antes quería explicar otra cosa. «Sabes aquello que hablamos el otro día de la mala suerte? Me enviaron dos santers a casa para sacarme la mala suerte«, explicó Falcó, que está a punto de pasar por el altar con su pareja, el empresario Iñigo Onieva, con quien se reconcilió después de que le pusiera los cuernos.

Y en que consistía este ritual de los santers? Según Falcó pusieron incienso en toda la casa y ella tuvo que echar agua bendita «por todas partes». También trucaron sacerdotes porque la marquesa estaba «preocupadíssima». «Esto puede tener algún efecto?», le preguntó Falcó a Pablo Motos mientras el presentador reía.

Tamara Falcó habla sobre el ritual que ha hecho contra la mala suerte – Antena 3

Tamara Falcó, muy indignada con quienes la critican por el peso

Falcó no evitó hablar de la cuestión de su peso. En los últimos días ha habido rumores sobre el ingreso de Tamara en una lujosa clínica de ayuno en Marbella para perder diez kilos, pero la marquesa de Griñón lo ha negado. «Están todo el día diciéndome a ver si perderé diez kilos por la boda. Y yo se los digo: Piérdalos usted! Puedo estar más delgada o menos, pero porque si el traje me lo están haciendo a medida tengo que perder diez kilos?», espetó Tamara Falcó antes de añadir un «porque a tú te apetece? Pues no».

A la marquesa le indigna que le pregunten a ella por su talla y peso mientras a su prometido nadie le cuestiona nada. «Nadie le ha preguntado a Iñigo a ver si él perderá diez kilos», aseguró. «A mí, como estoy viviendo un momento pletórico, todo el que dicen me resbala, pero esto puede acabar provocando anorexia porque, de repente, todo el mundo te está diciendo que estás graso. Tendríamos que ser más cuidadosos», concluyó.