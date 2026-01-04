La infancia de Loles León en Barcelona: «Vivíamos 15 en una casa de 30 m²»

Loles León nació en una Barcelona marcada por la dictadura, un momento muy complicado en el que su familia tuvo muchos problemas económicos. La actriz ha rememorado cómo fueron aquellos primeros años en un piso diminuto de solo 30 metros cuadrados, en los que llegaron a vivir «entre 12 y 15 personas» al mismo tiempo. Así lo ha explicado en una entrevista potente y curiosa en Onda Cero, asegurando que los padres convivieron con la abuela, sus tres hermanas, una tía del padre y también unos cuantos dependientes a quienes les facilitaron su sótano.

Subsistían en un claro hacinamiento, pero aplaude que su familia hacía «maravillas» para no matarse entre ellos: «Solo teníamos un váter, no había agua caliente y tenías que suplir muchas necesidades en la calle con ingenio«. Ella prácticamente no tiene recuerdos de aquella casa porque la situación la forzaba a hacer vida fuera, en la calle: «Me pasaba casi todo el día fuera, jugando y socializando mientras soñaba con un futuro mejor».

Son muchas las personas de su generación que vivieron situaciones similares, pero no se habla mucho de ello y le da miedo que se pierda conciencia de dónde venimos. En su caso, por ejemplo, Loles León afirma que comparte historias sobre aquellos años con el hijo y el nieto precisamente para que no idealicen una España que, algunos, dicen añorar sin tener ni idea de cómo era de dura. Si oye a alguien decir que los años del franquismo fueron buenos, es la primera en escandalizarse: «Madre mía de mi vida… Todos aquellos que desean que volvieran están locos, no entienden nada«. Si lo dicen es porque no lo han vivido, asegura: «Fue tan duro y tan tremendo. Qué ignorancia supina, no saben nada de todo aquello».

Loles León hace un llamado para que los jóvenes sepan cómo fue realmente el franquismo

Su juventud estuvo marcada por la persecución política y cultural, recuerda: «Había mucha clandestinidad para poder respirar y salvarte». Ella, que hacía teatro independiente en ese momento, sabía que la podían detener en cualquier momento: «La policía y la secreta nos llevaban presos a todos y hala, hacia la Via Laietana para torturarte». Ha habido gente que ha muerto para conseguir la libertad actual, por lo que le da mucho miedo que partidos como Vox tengan un mensaje tan peligroso: «Cuiden lo que tenemos y no sean tontos. La lucha está bien viva y no debemos dejarla«.

La actriz también ha sufrido los problemas de ser mujer, ya que el machismo fue muy relevante en un momento dado: «Yo le decía al niño que me pegara si se atrevía, pero que yo también le daría un golpe». Una entrevista que sirve para conocer un poco más de dónde venimos.