Andreu Buenafuente y Silvia Abril forman uno de los matrimonios más consolidados del star-system catalán. Después de tantos años juntos, han formado una familia muy bonita que disfruta del poco tiempo libre que tienen en la casa que tienen en Cabrera de Mar. La suya es una de las más cotizadas de esa zona, ya que se encuentra en plena naturaleza y totalmente rodeada de bosque. La propiedad, enorme, supera los 450 metros cuadrados y costaría más de medio millón de euros si hacemos caso a las estimaciones que hace el medio digital Vanitatis. ¿Cómo es por dentro este refugio?

La pareja ha compartido, varias veces, fotografías del interior de esta casa que comparten. Para entrar, se sabe que deben atravesar un arco de piedra natural majestuoso. Y, en el interior, encontramos una decoración que Divinity ha podido saber que mezcla las influencias mediterráneas, contemporáneas y también rurales. “El color blanco, la madera y la luz natural son los protagonistas”, informan.

¿Cómo es el interior de la casa de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en Cabrera de Mar?

Del comedor, hemos podido ver alguna fotografía y esto permite que sepamos que se trata de un espacio diáfano y muy amplio que han decorado con muebles de estilo nórdico más moderno. Todo el suelo es de parqué en madera clara, lo que ayuda a potenciar la luz natural que aportan los grandes ventanales. Allí tienen colocados dos sofás blancos y varias mesas de vidrio, mientras que el piano de cola ocupa un lugar destacado de la habitación.

En un lado, el comedor principal con una mesa muy grande de roble y sillas rústicas en beige. El espacio conecta con la cocina americana, además, así que todo queda de manera diáfana.

Así es el comedor y la piscina de Silvia Abril | Instagram

Silvia Abril y Andreu Buenafuente pasan mucho tiempo en el exterior de la casa, tal como demuestran en sus respectivos perfiles de Instagram. Tienen jardín de césped natural alrededor de la casa, un porche cubierto con sofás y una mesa de madera, un área de tumbonas y una gran piscina rectangular que deben disfrutar mucho con su hija. Una propiedad impresionante en la que ahora descansa el humorista, que ha hecho una pausa profesional después de una época de mucho estrés laboral.