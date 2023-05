Iker Jiménez y Carmen Porter, estafados por un presunto compañero

Iker Jiménez y Carmen Porter han sido estafados por un presunto compañero de trabajo, una situación que han denunciado en directo desde el programa que presentan en Cuatro. El matrimonio ha explicado en Horizonte que vivieron una situación muy desagradable cuando fueron víctimas de un engaño en medio de la calle: «Se acercó a nosotros un hombre que se identificó como un compañero nuestro, un cámara de la cadena. Hace 20 años que trabajamos y hemos visto muchísimos cámaras, así que no me extrañó no ubicarlo».

«Él decía que colaboró con nosotros de manera puntual y su discurso estaba muy bien hilado. Nos dijo que se alegraba de que todo nos fuera muy bien y nos interesamos sobre cómo le iba a él. Nos dijo que la hija tenía cáncer, que la mujer estaba ingresada… Nos aterrorizó en 30 segundos, esta gente es profesional», han explicado.

Carmen Porter e Iker Jiménez denuncian la estafa que han sufrido

La pareja asegura que se veían a ellos mismos con éxito y que se «descompusieron» al verlo a él como una persona víctima de una situación terrible: «Nos dijo que nos veía junto a su hija moribunda. Aunque no sepas qué cámara era después de tantos años, te pide dinero y tú caes. Nos pidió una ayuda económica porque decía que se encontraba en una situación terrible y que no podía llevar juguetes a su hija en el hospital. Se nos cayó el alma a los pies y le dijimos que le dejaríamos dinero. En aquel momento, nos pidió una dirección porque presuntamente nos quería devolver el dinero que le dejáramos, pero no se la dimos. Le dimos todo lo que llevábamos encima».

Iker Jiménez y Carmen Porter, estafados por un compañero | Cuatro

La sorpresa fue que, poco después, supieron que aquella historia era mentira: «Unos cuantos compañeros de los medios de comunicación se habían encontrado con el mismo cámara, que nunca fue cámara. Se había inventado aquel discurso y se colocaba en ciertos puntos de Madrid para salir a tu encuentro y estafarte».

No han dicho cuánto dinero perdieron, pero sí que han querido compartir esta estafa a través de la televisión para evitar que el hombre continúe usando esta trampa para conseguir dinero ajeno.