Edurne, criticada por los miles de euros que derrocha en una afición friki

Edurne ha recibido por todas bandas por la última entrevista que ha concedido. La cantante, que se hizo famosa en su participación en Operación Triunfo , actualmente vive en Manchester con David De Gea y la hija que tienen en común. Si se está hablando de ella ahora es por la cantidad de dinero que se ha gastado en una colección de muñecos, los famosos Funkos, por los que sentiría una auténtica perdición.

Esta sería una de sus obsesiones más extrañas, tal como ha confesado ella misma en una aparición reciente en Antena 3. En un video en su perfil de Instagram, ha compartido una imagen que muestra la habitación que les tiene dedicada… Y es que dice que tiene más de 750 figuritas. Normalmente cuestan menos de 20 €, aunque hay algunos modelos que pueden llegar a tener precios mucho y mucho más caros.

Edurne, criticada por la colección de Funkos | Instagram

En El País ha dicho que dos de sus amigos le regalaron un Funko el 2017, momento en el que empezó a obsesionarse con el tema: «El primero que me dieron era uno de Rapunzel, una de mis películas preferidas de Disney. Después otro amigo me regaló uno de Juego de Tronos y cuando tuve tres, pensé que quedaban bonitos. Investigué en Internet y cuando vi que había tantos de películas y cantantes, no pude parar. Una vez me pasó que vi uno que no tenía y dije que lo compraría después. Cuando volví, ya no estaba y decidí que aquello no me volvería a pasar. Funko que veo, me gusta y no tengo; pues Funko que me llevo».

Dice que quiere todos los Funkos de Juego de Tronos , así como los de Disney: «Siempre enloquezco, los tengo casi todos y de todo tipo de medidas«. De hecho, explica que su representante le ha ayudado a completar la colección de Toy Story : «Los tengo todos. Si pareciera uno que no tuviera, pagaría como mucho 100 € y ya me parece una locura». Por otra banda, dice que le encantaría que hicieran figueritas de estas de las Spice Girls porque le encantan: «Me da mucha rabia que no haya de ellas. Sé que el día que los saquen arrasarán porque hay muchísimo fenómeno hacen detrás».

Avalancha de críticas a Edurne por derrochar tanto dinero en una colección

En Twitter muchos le han criticado para tener una habitación dedicada a esta pasión, ya que creen que esto lo hace porque tiene mucho dinero y porque no tiene que limpiar ella: «Cómo se nota que ellos no son los que limpian en casa», «Como se nota que les sobra la pasta«, «La gente está fatal», «Prueba número 63839596381 de que los ricos no tienen buen gusto», «Jo… i la gente pasando hambre», «10 años en Manchester cunden bastante, la verdad» y «Coleccionar Funkos es el síndrome de Diógenes de los ricos».

Cómo se nota que ellos no son los que limpian en casa… — Piruleta de menta (@Piruletadementa) April 10, 2023

Cómo se nota que le sobra la pasta — Tuco™️ (@vicnteerm) April 10, 2023

La gente está fatal — Readme 🖕🏻 (@yo_con_H) April 10, 2023

Prueba n° 63839596381 de que los ricos no tienen buen gusto — ProffessorLeviosaaa (@ProfesorLeviosa) April 10, 2023

Joder, y la peña pasando hambre — José Ramón (@jr_nv) April 10, 2023

10 años en Manchester cunden bastante, la verdad — Claroquesi (@klaroquesiguapi) April 11, 2023