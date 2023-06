Empeora la salud de Juan Carlos de Borbón: otra operación y mala cara

Juan Carlos de Borbón quería hacer un buen regalo de graduación a su nieta Irene Urdangarin y es por eso que ha organizado una reunión familiar en Ginebra. Este fin de semana, él ha pagado todos los gastos que se han derivado del viaje -y estancia- de la ex matrimonio Urdangarin, los cuatro hijos, Sofía de Grecia, Elena de Borbón y sus dos hijos.

Todos ellos se han dado cita en Suiza para acompañar la joven en la despedida del centro en el que ha estudiado estos años. A partir de ahora, ingresará en una escuela muy prestigiosa para estudiar Dirección Hostalera. Han aprovechado que ha sido su cumpleaños recientemente para celebrar ambas cosas en una reunión atípica en la que han hecho ver que forman una familia unida y tradicional.

Ha resultado sorprendente volver a ver juntos Iñaki y Cristina con sus hijos después de la separación y, sobre todo, el reencuentro entre el ex duque de Palma y su suegro. El emérito no lo veía desde que salió de prisión, al menos públicamente, así que esta visita no debe haber sido muy agradable.

Muchos se han fijado en el antiguo monarca español. Juan Carlos de Borbón ha evidenciado, una vez más, unos problemas de movilidad que continúan acentuándose. Su aspecto está estropeado, más delgado y con cara de cansado. Fuentes próximas a él han hablado con Informalia y han asegurado que hay un porqué: «Ha sido operado de un problema de piel y la cicatrización no ha sido buena, no acaba de completarse». Además, tampoco estaría descansando: «No duerme bien y toda esta situación le provoca cansancio y mal aspecto».

Juan Carlos mantiene los problemas de movilidad | Europa Press

El emérito no se encontraría muy bien | Europa Press

Iñaki Urdangarin, relegado a la segunda fila en la graduación de su hija

El mismo medio ha publicado una fotografía en exclusiva del interior de la escuela en la graduación, la que permite comprobar que Iñaki Urdangarin no ha sentado en primera fila. Todo el resto de la familia ocupaba asientos preferenciales, mientras que él sentaba justo detrás de Cristina, su hijo Pablo y su madre Claire. En la otra banda, se sentaban los reyes eméritos en unas sillas junto al lado del escenario al que los alumnos subían a recoger sus diplomas.

Iñaki Urdangarin reaparece en un encuentro familiar | Europa Press

Cristina de Borbón, sonriente en una reunión familiar en Ginebra | Europa Press

Aparentemente, todo ha sido buen rollo y cordialidad en esta reunión estrambótica, pero habrá que esperar al testimonio de las personas que hayan estado cerca de esta rama de la familia real para saber la verdad.