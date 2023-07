«Escenas de guerrilla» en una noche «apocalíptica» en Francia por los disturbios

La revuelta de los franceses contra la policía por el asesinato de un joven de origen magrebí, Nahel, en Nanterre, continúa muy activa. En la quinta noche de disturbios graves, más de un millar de personas han sido detenidas y los edificios continúan ardiendo como muestra de la indignación por la muerte a disparos de este joven francés a manos de un policía que ha sido enviado a prisión. En este contexto, el secretario del sindicato policial Bouches-Rhône, Rudy Manna, ha denunciado este sábado «escenas de guerrilla» en Marsella, una ciudad que esta noche ha vivido disturbios muy graves que, según el policía, se pueden definir como «apocalípticos«. De hecho, en Marsella un grupo de unos treinta jóvenes ha asaltado una armería y se ha llevado rifles de caza, pero según fuentes policiales no tenían munición.

En este marco, la policía ha detenido a un millar de personas que protestaban esta noche por el asesinato del joven, el funeral del cual se celebrará este sábado en Nanterre. La petición de justicia para este joven indefenso que murió a causa del racismo instaurado en las fuerzas de seguridad francesas se ha traducido en las protestas más violentas de los últimos años. Además de los 994 detenidos esta madrugada, 79 policías han resultado heridos, según los datos publicados por el Ministerio del Interior francés.

Disturbios en Francia por el asesinato de Nahel / EP

1.350 coches y 234 edificios quemados

El fuego está siendo protagonista de los disturbios. Los manifestantes incluso están tirando cócteles Molotov contra edificios y coches, el que ha resultado en 1.350 vehículos quemados y 234 edificios incendiados. También se registraron 2.560 incendios a la vía pública. Los 45.000 policías desplegados por el gobierno francés no pudieron evitar este estallido de violencia en respuesta al asesinato del joven de origen magrebí. El ejecutivo encabezado por Macron, no obstante, asegura que «ganará la república y no quienes alborotan». El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha asegurado que la violencia ha disminuido a París durante las últimas horas, pero que la situación en Marsella y Lyon es «inaceptable». «Estamos listos para aumentar más nuestra posición de fuerza si alguna vez las cosas se deterioran, el que no es el caso de esta noche», ha advertido. Así, se mantiene cauteloso en la hora de decretar el estado de emergencia, una posibilidad que Macron tenía sobre la mesa.