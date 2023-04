Una camarera de los EE. UU. enciende Twitter por una propina de “solo” 70 dólares

La camarera norteamericana Madison Tayt se ha hecho conocida en medio mundo por un desafortunado tweet donde pide que se prohíba la entrada en el país de los europeos. “Se tiene que prohibir que los europeos vengan hasta aquí hasta que aprendan como se tienen que comportar”, escribió la chica en un tuit que se ha hecho viral. La camarera adjunta la foto de una cuenta de 694,62 dólares con una propina del 10%, menos de lo que se sugiere en el ticket, que despertó su indignación.

En los Estados Unidos los camareros viven principalmente de las propinas de los clientes, y en este caso el porcentaje que se pedía a los comensales era muy suculento. Como la cuenta ascendía a 694,62 dólares, la propina adecuada era de 130 dólares según los cánones de los Estados Unidos. De hecho, a la parte inferior de la cuenta había tres sugerencias de propinas: el 20% del total, 130 euros, el 22%, 143 euros y el excepcional del 25%, 163 dólares.

Los clientes decidieron dejar un 10%, 69 euros, que ya es una gran propina a Europa, donde a menudo se dejan entre 2 y 5 euros, pero es ínfima en los Estados Unidos. La chica, indignada, lo colgó en Twitter, donde ha abierto un debate entre usuarios de la red social. “Mi encargado fue incluso a preguntarles cómo había ido el servicio y ellos dijeron que estaban en el séptimo cielo por cómo los había tratado. Así que él les explicó que la propina habitual en estos casos era de un 20%. Ellos dijeron algo como ‘vale’ y se marcharon”, explica en un segundo tweet.

Guerra en Twitter entre europeos y americanos

Este tweet se ha hecho viral por el contraste entre las condiciones laborales europeas y las norteamericanas. De hecho, la chica dijo concretamente que se trataba de clientes españoles y no franceses, como había sugerido un usuario que respondió al tuit. La mayoría de usuarios europeos de la red social se han echado en masa contra esta chica, a quien le dicen que reclame su sueldo al propietario del restaurante y no a los clientes. “No tiene sentido que el restaurante descargue en los clientes la responsabilidad de pagar bien los trabajadores”, señalaba un usuario. Otro la instaba a luchar para mejorar su sueldo y no tener que depender de las propinas.

No, @madison_tayt, esto va de saber hacia dónde deberías apuntar los dardos. Te lo ilustro con tres tuits tuyos. pic.twitter.com/0tPY6oxgPk — 𝗟ᴜɪs ʜᴇʀɴᴀ́ɴᴅᴇᴢ (@LuisHActor) March 23, 2023

En cambio, los usuarios norteamericanos la apoyaban y se mostraban de acuerdo con la afirmación de que se tendría que prohibir a los europeos viajar a los Estados Unidos hasta que aprendan las costumbres comerciales de la otra banda del océano.