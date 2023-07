La búsqueda a contrarreloj de un niño de dos años desaparecido en Francia

Francia vive con angustia la búsqueda a contrarreloj de Émile, un niño de dos años y medio que desapareció durante el fin de semana en Vernet, una localidad de la región de los Alpes de la Alta Provenza, en el sur-este del país. Las autoridades francesas han hecho un llamamiento para localizar al niño y han movilizado a centenares de policías, bomberos y voluntarios para peinar toda la zona. “Hasta ahora no hemos podido localizar al pequeño”, anunciaban este lunes a última hora las autoridades de la región, que este martes han retomado la búsqueda.

Según las primeras informaciones, el niño estaba en el jardín de casa sus abuelos y desapareció sin dejar ningún rastro. Dos testigos afirman que lo vieron andando a solas por la calle y desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, tampoco la del secuestro, a pesar de que por ahora no tienen indicios sólidos de que se haya producido algún delito. “No tenemos ningún elemento que apunte a una infracción penal en la desaparición”, asegura la Fiscalía de Digne-les-Bains.

Amplio dispositivo para encontrar al niño desaparecido

La principal hipótesis es que el niño se escapó mientras jugaba en el jardín de casa los abuelos y se perdió porque no supo volver. Al poco de descubrir que había desaparecido, los abuelos avisaron a la policía y se puso en marcha un amplio dispositivo policial para encontrarlo: dos helicópteros, drones con cámaras térmicas, equipos de perros rastreadores y militares de unidades de montaña participan de la búsqueda en una zona montañosa con muchos acantilados.

El canal de televisión BFMTV explica que la madre del niño ha grabado un mensaje que los helicópteros emiten de manera constante para intentar tranquilizar al niño y hacerlo salir si está escondido. Este lunes más de 500 voluntarios han participado en las tareas de búsqueda. El alcalde de Vernet, François Balique, asegura que todavía tiene “esperanza” que los equipos de rescate puedan localizar el pequeño Émile. “Lo encontraremos”, ha dicho.