MÉTEO | Cataluña batirá récords de calor el 1 de octubre: donde hará más

La calor no afloja y parece que en las próximas horas todavía será peor. El pico será el domingo 1 de octubre, coincidiendo con el aniversario del referéndum del 2017, y las temperaturas podrían batir todos los récords para esta época del año. El sábado, de hecho, ya se esperan más de 32 grados en las Tierras del Ebro y en la demarcación de Lleida, y hasta 30 grados en el Prepirineo, la demarcación de Girona y la Cataluña Central. El calor todavía será peor domingo, con más de 35 grados en el plan de Lleida, que batirá el récord de temperatura de octubre. Otras zonas de Cataluña también experimentarán mucho calor y se podrán aprovechar las playas como si se tratara de un día más del verano.

La masa de aire caliente procedente de África es la causante de este calor y del hecho de que tengamos temperaturas entre siete y nueve grados más altas de lo habitual para el mes de octubre. No solo habrá temperaturas elevadas, también un sol imponente todo el fin de semana. Solo el martes se podrían ver cielos nublados y una pequeña bajada de temperaturas que no se notará demasiado, especialmente por las noches. Habrá que tener paciencia para esperar el frío, que parece que no llegará hasta muy entrado el octubre, quizás casi en noviembre.