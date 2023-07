Muere a los 55 años la poeta Anna Campillo

Anna, ens vas enamorar com a poeta, però sobretot per com eres: tranquil·la, agradable, sempre amb un somriure sincer i amb les paraules justes i precises. Eres llum i et feies estimar.



Gràcies pel teu llegat en forma de versos. No tʼoblidarem mai🕊️❤️ pic.twitter.com/Zw3oksLYJY