L’Antiga Fàbrica Estrella Damm sigue consolidándose como uno de los espacios de referencia de la vida social y cultural de Barcelona. A lo largo de 2025, el edificio histórico de la calle Rosselló ha sido el escenario de 228 eventos relacionados con la cultura, la gastronomía o el deporte, que han reunido a más de 106.000 asistentes. Se han producido eventos tan destacados como el festival BAM – Barcelona Acció Musical, celebrado durante las fiestas de la Mercè– y el Sant Jordi Musical, con las actuaciones de artistas y grupos como Suu, Ginestà, Doctor Prats o Sexenni, entre otros nombres del panorama musical catalán. Además, el recinto ha acogido otros eventos culturales, como la Fiesta de los Premios Gaudí, la Diada Castellera de la Sagrada Familia o el Sant Jordi de Navidad, así como actos deportivos y gastronómicos.

L’Antiga Fàbrica Damm durante el Sant Jordi Musical del 2025 / Cedida

Visitas guiadas en l’Antiga Fàbrica Estrella Damm

Además de acoger eventos de referencia, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm ha continuado impulsando su programa de visitas guiadas, consolidándose como una propuesta de ocio cultural en Barcelona. Situada en una zona de gran atractivo turístico, junto al Recinto Modernista de Sant Pau y la Sagrada Familia, l’Antiga Fàbrica se ha convertido en un punto de interés tanto para el público local como para visitantes nacionales e internacionales.

A lo largo de este último año, 7.310 personas han recorrido sus instalaciones para descubrir cómo se elaboraba la cerveza hace un siglo y conocer el archivo histórico de Damm. Este espacio alberga una de las colecciones privadas más importantes de Cataluña, con 148.000 objetos que documentan la historia de la compañía y reflejan los cambios culturales, económicos y sociales producidos desde su fundación en el año 1876. Durante la visita, los asistentes también pueden disfrutar de experiencias gastronómicas como una cata guiada de cervezas Damm o un menú maridaje de cinco platos en uno de los espacios históricos del edificio.

Desde su apertura al público en el año 2010, tras la rehabilitación de sus instalaciones, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm se ha posicionado como uno de los centros neurálgicos de la actividad social y cultural de Barcelona, acogiendo conciertos, festivales, celebraciones populares, eventos corporativos y experiencias gastronómicas. A través del impulso y el apoyo a este tipo de iniciativas, Damm refuerza su compromiso con el tejido social y cultural de la ciudad y con la comunidad local, con la cual mantiene un estrecho vínculo desde sus orígenes.