Final de temporada con muerte impactante a la serie de las tardes de TV3

Los protagonistas de las series no suelen morir, si no es que tienen que morir por alguna razón. Y, por lo que sea, esto es lo que ha sucedido en el capítulo final de la sexta temporada de la serie de las tardes de TV3, Com si fos ahir . Un accidente absurdo, digno de aquellos arranques de episodio de la memorable Six Feet Under , ha puesto fin a la trayectoria de uno de los personajes troncales de la pandilla protagonista, Quim Muñoz (Jordi Rico). Con un toque irónico, justamente el día que se decide a vencer sus supersticiones y pasa por debajo una escala, muere de manera esperpéntica y con auténtica mala suerte.

Quim, muerto y Cati llorándole, en el último capítulo de la sexta temporada de ‘Com si fos ahir’ en TV3

Momento traumático en una ficción que empezó, justamente, en un entierro que hacía reencontrar viejos amigos y compañeros de instituto muchos años después. Al difunto que daba pie al inicio de Com si fos ahir , nunca se le ha visto, solo se sabe que era el hermano de Andreu (Marc Cartes) y que había muerto en un accidente de tráfico. Nadie, entre los espectadores, lo ha llorado nunca. Pero Quim es otra cosa: hace seis años que los seguidores de Comsi –una serie que mantiene cuotas de pantalla alrededor del 20% después de todo este tiempo– siguen sus peripecias absurdas, a menudo hilarantes, a través del trío cómico, casi de tebeo, que formaba con su mujer, Cati (Olalla Moreno), y su hijo, Marc (Marco H. Medina).

Una muerte no prevista después de dos falsos dramas

Es por eso que su muerte repentina al final de un capítulo con dos falsos dramas que se intuían a raíz del penúltimo episodio –el no-infarto de Miquel (Eduard Farelo) y la no-muerte en accidente de globo de Cati y Eva (Alícia González Laá)– ha provocado entre los fans de la serie una reacción casi equiparable a la que trajo hace unos años muerte de Merlí (Francesc Orella) en la serie que llevaba el nombre del protagonista y que ha sido el éxito internacional más importante de TV3.

Los comentarios en la red reflejan todo tipo de opiniones, desde tristeza por la empatía generada con un personaje que caía bien hasta sorna y sarcasmo sobre los guionistas, que no deja de ser un clásico cada final de temporada.

Els guionistes de #ComSiFosAhirTV3 feu pena, molta, ja feia capítols que ho pensava però “matar” així en Quim, amb aquesta poca gràcia, caient per les escales i acabar la temporada així… sou mediocres, aquests actors mereixen millors guionistes. Avui heu perdut un seguidor — Jordi (@Jordi_CpLG) July 21, 2023

Vaga de guionistes a TV3 o EUA??? #ComSiFosAhirTV3 — Kαɾʅα Zσɾ-Eʅ (@Karla_Zor_El) July 21, 2023

No podia ser més cutre la manera de com ha mort el Quim xaval #ComSiFosAhirTV3 — Laietaaaa (@laia_weasley) July 21, 2023

Terrible mort del Quimmm, ets el millor.

M'encanta aquest plow twist 😮#ComSiFosAhirTV3 — xx (@llimona__) July 21, 2023

Otros defienden la serie ante la avalancha de críticas. Y los hay que bromean con un sano sentido del humor. Sea como fuere, la reacción es una prueba más del éxito de la serie y de los seguidores que tiene. Aunque sea para criticarla como buenos catalanes tribuneros .

Jo no sé si es que a Twitter estan els pitjors seguidors de la serie perquè tanta crítica negativa sembla que la série sigui un desastre! A mi m'encanta #ComSiFosAhirTV3 i espero que duri molt més temps. Gràcies als que la feu possible! Catalunya enganxada — Susanna Medina (@SusannaMedina) July 21, 2023

#ComSiFosAhirTV3 amb el que ha durat el capítol d’avui a Nissaga de Poder ja portaria 3 morts i 2 incests. — Mar barons bures (@baronsmar) July 21, 2023