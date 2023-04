Carlos de ‘Eufòria’ reflexiona sobre su expulsión: «Me veía extraño»

Eufòria vivió una gala a la inversa el pasado viernes, un cambio en las normas y también en los nombres de las preferidas que sorprendió a los telespectadores de TV3. El expulsado fue Carlos, que ha hablado de su marcha en el plató del Planta Baixa. Ha dejado claro que está “muy bien” y “muy contento” después de su paso por el concurso: “Ha sido una experiencia con muchas emociones, he estado con ganas y lo he disfrutado. Ahora toca digerir un poco haber sido eliminado. Estoy contento y muy orgulloso de mi papel”.

Lo aceptó con serenidad: «En mi vida me habría imaginado que tendría que interpretar una canción de Elton John y, todavía menos, viniendo de lo que yo hacía, que era más balada. Con el look me veía extraño, pero tienes que estar adentro del show y estoy contento. Tenía ganas de bailar y transmitir alegría. Me lo pasé super bien y estoy muy agradecido con la actuación. No creo que esté decepcionado con ninguna de mis interpretaciones. Me costaba reconocerme, sobre todo al verme con el flequillo hacia atrás. Cada semana había un cambio en mí, había un Carlos diferente constantemente. He estado cómodo, por eso, ya que eran cosas que creía que no podría hacer y, en realidad, las he podido hacer».

A la hora de ser expulsado envió un mensaje a todos aquellos jóvenes que no se atreven a dar el paso de arriesgar y dedicarse a aquello que quieren. Dice que esta reflexión la ha hecho en su casa antes de pasar el casting porque no se consideraba un perfil para un programa de este tipo: «A veces cuesta creer que puedas llegar a ser escogido. Es real y lo vuelvo a decir, todo el mundo me ha apoyado siempre. Me creé una inseguridad en mí mismo, tenía mil estigmas… Y me di cuenta de que tenía que creer en mí. Cree y pruébalo. Pensaba que los sueños caían del cielo, pero no, tienes que ser tú mismo y trabajar muchísimo».

Carlos explica cómo han vivido los cambios en el funcionamiento de Eufòria

La dirección de Eufòria cambia las normas semana tras semana. ¿Cómo lo han vivido los concursantes? Carlos reconoce que ha sido «un sufrimiento» no saber qué se inventarían y qué cambiarían: «Nosotros no sabemos nada. Esto de los sobres era totalmente inesperado, tampoco esperábamos esta gala a la inversa… Vas con la expectativa de no saber si será una gala normal o no. Es curioso, pero a la vez está bien porque da juego y esto hace que el espectador se enganche».

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche llegó con la actuación de Alèxia, que obtuvo un voto del público muy alto. ¿Qué opina su compañero al respeto? «Fue muy y muy fuerte, pero es que su actuación fue muy fuerte también. Creo que es muy merecido».

Así ha sido la última actuación de Carlos en Eufòria | YouTube