Mònica Terribas, emocionada en el retorno a Catalunya Ràdio

Mònica Terribas ha vuelto a Catalunya Ràdio para celebrar su 40.º cumpleaños. La emisora pública ha reunido algunas de sus estrellas más icónicas en una emisión especial que justo acaba de empezar. La primera en coger las riendas del micrófono ha sido la icónica periodista que estuvo al frente de El matí de Catalunya Ràdio durante siete años. En su retorno al estudio, se ha mostrado ilusionada y ha querido aplaudir la que fue su casa con unas palabras muy sentidas. Ha gustado mucho volver a oír aquello de «Buen día, despierta Cataluña, estamos en El matí de Catalunya Ràdio » en boca suya.

La icónica periodista ha vuelto a los estudios | Catalunya Ràdio

«Hoy celebramos el 40.º cumpleaños y mi agradecimiento a la dirección, que nos ha querido invitar en este cumpleaños, y a Laura Rosel, por la generosidad de abrirnos las puertas. Dentro de unos minutos volveremos a hacer la ruta informativa con la que nos despertamos durante siete años. Esta hora escucharéis las noticias de aquel 20 de junio del 1983 y comprobaréis que, en cuestiones fundamentales, estamos allí mismo», ha explicado.

Terribas considera que necesitamos un rincón de pensar en este país y agradece que la emisora pueda ser uno: «El sentido de la vida es el hilo de continuidad que tejemos entre todas las personas, nada más; todo tiene sentido cuando hemos sabido colaborar para construir herramientas que nos fortalecen. Todo lo que no camina en esta dirección, se cae en el barranco de los egocentrismos de corta duración. Hoy, 40 años después, Catalunya Ràdio es la expresión potente de uno de los hilos de continuidad de este país y deja los principios, los valores y el carácter que se construyen con la suma de los talentos que hay en la otra banda del vidrio, montando y produciendo esparcidos a lo largo del territorio; los que han contribuido a hacerlo».

🔴 No ho diem nosaltres, ho diu Mònica Terribas: "Catalunya Ràdio és l'expressió potent d'un dels fils de continuïtat d'aquest país." Ah, i anuncia que, a dos quarts, ve Guardiola #40CatRàdio https://t.co/QMr8pVVtnM pic.twitter.com/iGJwDgaeA0 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 20, 2023

Pep Guardiola, el invitado estrella del retorno de Mònica Terribas

«El día que cerré mi etapa de siete años al frente de El matí de Catalunya Ràdio , recordaba que desde el 1988 que empecé a colaborar en TV3, hasta que decidí marchar el 2020 de Catalunya Ràdio, he podido ver a estos medios sobresalir en todos los ámbitos. A pesar de los señalamientos y los intentos de apropiación, los he oído desde bajo comprometidos, imaginativos y rebeldes. Un deseo de cumpleaños, que de aquí a 40 años sea quien sea que lleve El matí de Catalunya Ràdio a las siete de la mañana, por la ventana que sea, inteligente o no, que pueda continuar diciendo lo mismo porque querrá decir que el hilo de continuidad ha sabido mantener el sentido y el propósito: luchar por la libertad y las libertades de la gente de este país venida de donde sea en todos los sentidos posibles. Desde ahora y hasta las ocho somos con nosotros porque pase lo que pase, queremos que este sea un buen día», ha proseguido en su retorno.

🔴 Regalàs pels 40! Pep Guardiola [@PepTeam] a Catalunya Ràdio. Avui també suma 40 anys d'èxit #40CatRàdio https://t.co/LSxPI7G4M9 pic.twitter.com/U3FE5mBpZp — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) June 20, 2023

Pep Guardiola ha sido el invitado estrella de esta hora en la que ella ha tenido el micrófono principal. Han repasado su trayectoria desde muy pequeño y se ha mostrado muy agradecido de haber podido colaborar en un día tan especial para la emisora. Al acabar este paso por el estudio, Mònica Terribas ha dado a Antoni Bassas: «Hoy estamos celebrando un principio, pero esta palabra es polisémica. No traicionar los principios y mantener la dignidad es lo único que nos permite levantar la cabeza y continuar andando donde sea y como sea. Un honor haber presidido la antena, compañeros y amigos de profesión, a quien admiro y de quien he aprendido. Ahora, Antoni Bassas, después Josep Cuní y tantos otros. Hasta la vista«.