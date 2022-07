Volkswagen cessa el seu conseller delegat per fer un relleu generacional

El grup automobilístic Volkswagen ha cessat Herbert Diess com a conseller delegat per sorpresa aquest divendres. Serà substituït per Oliver Blume a partir del pròxim 1 de setembre del 2022. Aquest cessament ha estat tota una sorpresa i s’emmarca en un canvi de concepció del grup, que vol personal més jove. Per això el consell de supervisió de Volkswagen ha informat aquest divendres que nomenaria en el seu lloc a Blume, de 54 anys. Així, Blume exercirà de nou conseller delegat del grup Volkswagen juntament amb el màxim responsable de la marca Porsche, que ha estat ratificat després de la sortida a borsa de la marca de cotxes esportius. La intenció, per tant, és fer un canvi generacional, tot i que el nou responsable només té 9 anys menys que Diess.

Acord per deixar la companyia amistosament i fer un relleu generacional

El consell de supervisió de Volkswagen ha agraït a Diess, que té 63 anys, la seva “gran contribució” al creixement de l’empresa i la transformació del consorci. A partir d’ara el director financer del grup, Arno Antlitz, també canvia de posició i assumeix el càrrec de director d’operacions. Diess portava al càrrec des de l’abril del 2018, ara fa quatre anys, i segons el comunicat ha arribat a un acord per tal de deixar la companyia, pel que no ha estat un acomiadament fulminant.

Reconeixen la tasca de Diess al capdavant de Volkswagen

Segons el comunicat el consell de supervisió reconeix que Diess ha impulsat el producte i ha reorientat la cartera de productes així com s’ha esforçat a impulsar la mobilitat elèctrica. Així, el president del consell, Hans Dieter Pötsch, ha agraït al conseller delegat sortint el paper “clau” en la transformació de la companyia i el fet que hagi implementat una “nova estratègia fonamental” per encarar un futur basat en l’electromobilitat.