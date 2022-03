La UE valora posar un topall a la llum i compensar les elèctriques

La Comissió Europea ha presentat diverses propostes perquè els 27 puguin fer front a l’increment dels preus de l’electricitat provocats per la invasió russa d’Ucraïna. En un document presentat Brusel·les, l’executiu comunitari proposa compensar les companyies elèctriques perquè abaixin el preu que ofereixen al mercat majorista o imposar un topall i compensar les elèctriques per la diferència entre el límit i el preu ofert.

També ha posat sobre la taula la creació d’agregadors per negociar compres conjuntes més beneficioses o establir un preu fix a les generadores d’electricitat. Aquestes propostes suposen un gir important en la política de la Comissió Europea, que fins ara havia rebutjat intervenir el mercat elèctric, però la crisi d’Ucraïna ha fet canviar els plans. Amb tot, l’executiu comunitari recorda que les mesures que s’aprovin han de ser “temporals” i “excepcionals”.

Planta de processament de gas natural rus a Lubmin, Alemanya / DPA

Mesures temporals

“Perquè tinguin èxit, aquestes opcions temporals i dirigides han de ser assumibles fiscalment i no han de comprometre la seguretat de subministrament i la igualtat de condicions en el mercat únic”, diu el text. La Comissió Europea ha recordat als estats que abans d’aprovar cap mesura han d’avaluar l’impacte negatiu que tindrà, com els elevats costos fiscals, la distorsió de la competència o els problemes de subministraments.

Brussel·les també anima els estats a explorar altres vies alternatives com les ajudes directes als consumidors i empreses, una de les apostes de Podemos, que vol un xec de 300 euros per a les famílies. La rebaixa d’impostos, que l’estat espanyol ja aplica amb un IVA reduït per l’electricitat. El document presentat per la Comissió Europea només és una guia i deixa en mans en cada estat la tria de les mesures que considerin més efectives.

Reserves de gas

La Comissió Europea també vol garantir el subministrament de gas i proposa als estats que assegurin que l’emmagatzematge està al 80% abans de l’1 de novembre del 2022 i com a mínim al 90% en els següents anys amb l’amenaça de multes i sancions per a les empreses que compleixin. Igual que en el cas de l’electricitat, Brussel·les aposta per fer compres conjuntes de gas per aconseguir millors preus en els pròxims anys.