Supervisors financers avisen que els criptoactius no són adequats per pagar

Les autoritats europees de supervisió del sistema financer (EBA, ESMA i EIOPA) juntament amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el Banc d’Espanya i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions han advertit sobre els riscos que els criptoactius suposen per als consumidors i alerten que no són adequats com a inversió ni com a mitjà de pagament o intercanvi.

En els seus comunicats, els reguladors financers avisen que els consumidors corren el risc real de perdre tots els diners invertits comprant aquest tipus d’actius, ateses les fluctuacions extremes dels preus i la naturalesa especulativa.

També alerten dels riscos de la publicitat enganyosa -especialment a través de xarxes socials i influencers- i de falses promeses sobre ràpides i altes rendibilitats.

A més, recorden que hi ha nombrosos criptoactius falsos i tècniques d’estafes associades com el ‘phishing’ i assenyalen que diversos emissors i proveïdors de serveis de criptoactius han estat víctimes de ciberatacs en què els usuaris han patit pèrdues, incloent-hi les claus privades d’accés als actius.

Els criptoactius i els productes i serveis derivats queden generalment fora de l’àmbit normatiu vigent sobre serveis financers de la Unió Europea, per la qual cosa els consumidors no tenen drets, ni mesures de protecció, ni procediments de reclamació.