El sou dels funcionaris podria variar segons la seva productivitat el 2023

El Govern estudia un nou model per comptabilitzar el rendiment dels funcionaris de cara el 2023. L’Executiu obre la porta que aquesta avaluació doni pas a un sistema retributiu en què l’acompliment de resultats es tingui en compte amb plusos de productivitat, en altres paraules, que el seu tingui modificacions depenen del rendiment dels treballadors: “Si mesurem els resultats, ha de ser per premiar i per responsabilitzar”, ha assegurat el secretari d’Administració i Funció Pública, Joan Jaume Oms, en una entrevista amb l’ACN. A més, el Govern també ha assegurat que està obert a negociar les bases principals del teletreball i podria compensar les persones que treballen des de casa per les despeses que això comporta.

Imatge d’arxiu del teletreball

El teletreball es va instaurar de manera regular a la Generalitat arran de la pandèmia. Actualment, els funcionaris poden fer dos dies de teletreball a la setmana. Aquesta normativa ja preveia que els supervisors emetessin informes per avaluar el compliment dels objectius, és a dir, semblava que els treballadors podrien estar controlats també treballant des de casa. Ara, la Generalitat va un pas més enllà i proposa lligar els objectius productius a les variacions del sou dels treballadors. “Hem de revisar el model de teletreball per fer-lo compatible amb la presencialitat. No podem generalitzar i s’ha d’analitzar àmbit per àmbit. Tot passa, al meu entendre per tenir un sistema d’avaluació del rendiment tancat, per valorar la feina sigui a l’oficina o al domicili”, ha dit Oms.

Les despeses del teletreball

Pel que fa a les despeses que assumeixen els treballadors que fan feina a casa –com ara la llum o la connexió a internet–, Oms admet que és “un debat que s’haurà de posar damunt de la taula” i que s’està produint arreu d’Europa. De moment, el Departament no es posiciona en si les pagarà o no fins a parlar amb els sindicats i Oms ha afirmat que encara que alguns convenis recullin aquestes compensacions no es pot deixar de tenir en compte que “una cosa són diners privats i l’altre, públics”.