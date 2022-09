Seat pacta amb els sindicats l’ERTO per la falta de xips

La crisi dels semiconductors continua frenant l’activitat de les plantes de Seat. L’empresa ha acordat amb els sindicats un ERTO per la falta de xips. L’expedient té com a objectiu “flexibilitzar la producció” segons la disponibilitat de les plaques, i les possibilitats que aquesta deixi a les factories de la firma.

Segons ha explicat la mateixa Seat en un comunicat, l’afectació màxima de l’expedient serà de 850 treballadors, tot i que els sindicats apunten a una pèrdua temporal de llocs de treball de 450 persones. L’afectació principal afectarà la línia 2, que fabrica el Cupra Formentor i el Seat León, tot i que uns 200 dels treballadors que entraran a l’expedient donaran suport a la línia 3, que produeix l’Audi A1. 200 més, expliquen els representants, es reservaran per cobrir l’absentisme.

Entre els tres mesos que durarà l’ERTO, la companyia ha acordat un màxim de 67 dies de tancament de la fàbrica de Martorell. El gruix de treballadors afectats es cobrirà, en primer lloc, per voluntaris, mentre que es completarà la rotació amb la resta de la plantilla. Segons ha comunicat l’empresa, la prestació per atur dels treballadors afectats serà del 90% del sou, amb l’opció d’una oferta formativa per arribar al 100%. L’aplicació de l’expedient serà fiscalitzada per una comissió de seguiment integrada pels firmants de l’acord.

El conseller delegat de Seat i Cupra, Wayne Griffiths / ACN

Perte VEC

Seat és una de les empreses beneficiàries del PERTE del vehicle elèctric, mitjançant el seu projecte Future Fast Forward. El govern central va avançar una dedicació de més de 100 milions d’euros a la iniciativa presentada per la filial de Volkswagen, que passa per l’electrificació de les fàbriques de Martorell i Landaben, a Navarra.

Elevada demanda

Els vehicles fabricats a les línies afectades per l’ERTO tenen una elevada mobilitat al mercat. Segons l’empresa, de fet, models com els produïts a la línia 2 es troben en “nivells molt alts de demanda”. En aquest sentit, Seat ha afirmat que “farà tot el possible” per cobrir la demanda tot i la crisi dels semiconductors.