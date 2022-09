Seat planteja un ERTO fins al desembre per la manca de semiconductors

La direcció de Seat ha informat els sindicats de la seva intenció de fer un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) des de la setmana vinent fins al 23 de desembre per la manca de semiconductors. Ho ha confirmat fonts dels representants dels treballadors a l’Agència Catalana de Notícies. Segons les fonts, la direcció de Seat vol pactar “mesures de flexibilitat” per reorganitzar la producció de la planta de Martorell ara que no hi ha semiconductors. Aquest ERTO suposaria la suspensió del torn de nit de la línia 2. Aquesta és la línia dels models Cupra Formentor i Seat León. L’expedient afectarà aproximadament a 850, els qui intervenen diàriament en aquests dos models.

L’ERTO també inclou la possible cancel·lació de jornades de producció a qualsevol de les línies de fabricació i afectarà primer els treballadors que pactin les condicions en la negociació de forma voluntària. En les últimes setmanes hi ha hagut restriccions que han afectat els components i han aguditzat la crisi de materials. Això és el que ha portat la direcció de Seat a plantejar l’ERTO. La demanda, però, es manté en nivells “molt alts” segons afirmen els sindicats. També traslladen que la companyia seguirà fent “tot el possible” per entregar els vehicles a temps.

Poc després del 20è conveni amb els sindicats

Aquest ERTO arriba poc després que sindicats i Seat anunciessin l’acord pel 20è conveni col·lectiu. Aquest acord incloïa 1.330 prejubilacions a majors de 61 anys pactades per l’empresa així com possibles trasllats a la gigaplanta de bateries de Sagunt, al País Valencià. L’empresa busca seguir apostant per Cupra, la marca més exitosa de Seat que busca treure nous models elèctrics i que es veurà afectada també per aquest ERTO.