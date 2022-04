Sánchez promet una inversió d’11.000 milions en microxips i semiconductors

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha anunicat un nou Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) sobre microxips i semiconductors en el que s’invertiran 11.000 milions d’euros. “Espanya no perdrà la cursa de la tecnologia més avançada”, ha explicat Sánchez aquest dilluns. Així doncs, aquest projecte s’aprovarà pròximament amb l’objectiu de situar l’estat espanyol “a l’avantguarda” i d’atraure “importants inversions”.

En la inauguració del fòrum Wake up Spain organitzat pel diari El Español, el president del govern estatal ha explicat que estan treballant en un nou projecte estatrègic percontinuar avançant en la tecnologia estatal i “posicionar el país en la cursa tecnològica mundial”. És per això, que el govern destinarà 11.000 milions d’euros en fabricar i investigar sobre microxips i semiconductors, ja que és un àmbit que té “una importància geoestratègica mundial”.

Sánchez també ha recordat que el govern espanyol ja ha aprovat 9 PERTE que mobilitzarien un total de 56.000 milions d’euros en inversions públiques, però també privades, ja que hi ha empreses interessades en treballar en els projectes. A més, també ha afegit que 19.000 milions d’euros d’aquests projectes tecnològics de transformació venen dels fons europeus Next Generation. “Són una eina fonamental per reindustrialitzar el nostre país”, ha defensat. De moment, el projecte dels microxips que ha anunciat aquest dilluns i que s’aprovarà d’aquí un temps, és el que ha rebut l’inversió pública més alta.

El president espanyol també ha centrat la seva explicació en els fons europeus i com aquests estan canviant el curs de la recuperació espanyola. De fet, ha recordat que en els últims nou mesos s’han obert 1.612 convocatòries, se n’han resolt 524 per un import de 8.552 milions d’euros i hi ha 11.486 projectes assignats. D’aquesta manera, aquest nou PERTE, també finançat amb els diners d’Europa, també ajudarà a complir els requisits que la Unió Europea ha posat en termes de retorn del préstec dels Next Generation.