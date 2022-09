Repsol ven 25% del negoci de producció de petroli per 4.800 milions

L’energètica espanyola Repsol ha anunciat aquest dimecres la venda del 25% del seu negoci d’exploració i producció de petroli per un total de 4.800 milions de dòlars a l’inversor institucional nord-americà EIG. Aquesta nova inversió, però no anirà tota a la venda, ja que EIG deduirà uns 1.400 milions de dòlars de deute de la nova companyia mentre que el valor de la participació serà de 3.400 milions de dòlars. Amb aquesta operació, segons assegura Repsol en un comunicat, s’avança el compliment d’objectius clau del Pla Estratègic 2021-2025.

En aquesta línia, la companyia, assegura que aquest acord permet avançar en l’objectiu d’aconseguir zero emissions netes, a través d’un projecte que accelera la transformació i reforça el perfil multienergètic, mentre es redueix l’endeutament i es manté un fort flux de caixa per a finançar un creixement ambiciós i una atractiva remuneració a l’accionista.

Ara bé, també cal apuntar que Repsol, com a accionista majoritari, mantindrà el control del negoci i continuarà consolidant dins dels comptes del grup. A més, nomenarà quatre dels vuit membres del consell d’administració, entre ells al president de la nova companyia, que comptarà amb vot de qualitat, mentre que EIG nominarà dues cadires i les altres dues seran independents. A més, una de les derivades d’aquesta transacció, que ja ha estat aprovada pel consell d’administració de Repsol, és que les dues empreses contemplen la possibilitat d’una sortida a borsa d’una participació minoritària als Estats Units d’aquest negoci a partir del 2026, sempre que es donin condicions de mercat favorables.

Després de tancar aquesta nova venda, que encara està subjecte a aprovacions reguladores, el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, ha assegurat que “la nostra ambició és liderar la transició energètica. Aquest acord pioner reforça el sentit estratègic de la unitat de ‘Upstream’ dins del grup i, alhora, impulsa la transformació de la companyia i el seu perfil multienergètic per a aconseguir zero emissions netes en 2050”. Per l’altra part, el president i conseller delegat d’EIG, R. Blair Thomas ha assegurat que “la transició energètica determina totes les decisions que prenem i estem encantats d’associar-nos amb un líder global de la talla de Repsol en aquesta atractiva oportunitat de liderar el canvi en la nostra indústria”.

D’acord amb el Pla Estratègic 2021-2025 de la companyia, que encoratja l’entrada de nous socis en certs negocis del grup, Repsol ha avançat en la transformació de la companyia i ha evolucionat la seva organització amb el desplegament de quatre àrees de negoci (‘Upstream’, Industrial, Client i Generació baixa en carboni), secundades per unitats corporatives i de serveis més eficients per a afavorir l’increment dels resultats i la cristal·lització del valor.