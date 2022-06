La Generalitat facilitarà la rebaixa fins al 50% en el transport públic

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha garantit que el Govern compensarà la rebaixa del 30% del preu del transport públic decretada per l’executiu espanyol en els abonaments autonòmics per arribar a una reducció del 50%. Ho ha anunciat en declaracions a la premsa aquest dissabte després de conèixer les mesures aprovades pel Consell de Ministres per fer front a la inflació. El govern espanyol ha decidit rebaixar el preu dels abonaments estatals de transport al 50% i fins al 30% els autonòmics i locals, deixant en mans d’aquestes administracions un descompte encara més gran. Puigneró ha explicat que la Generalitat compensarà “el tram que falta” tot i considerar-ho “populista” i “electoralista”.

“Abaixar el preu del bitllet és més propi de populistes, de solucions fàcils, però no és la solució que se li demana a un polític que hauria de ser estadista”, ha afirmat. Per això, ha reclamat a l’Estat el traspàs íntegre del servei de Rodalies de Catalunya ja que “tenir un preu del bitllet raonable és quelcom important en matèria de transport públic, però és molt més important tenir un bon servei”, informa l’agència ACN.

Puigneró critica manca d’informació sobre la mesura

A més, ha deplorat que l’executiu estatal no els informés abans de la decisió de rebaixar el preu del transport públic, que a Catalunya està participat per l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments: “No se’ns ha comunicat una mesura com aquesta que afecta les finances i la sostenibilitat dels pressupostos del transport públic”.

El també conseller de Territori i Polítiques Digitals, que ha xifrat en 22 milions d’euros l’impacte de la rebaixa sobre les arques públiques, ha lamentat que l’Estat no s’hagi fet càrrec del “forat” que ha suposat l’increment del preu de l’energia per a les operadores de transport. “Algú ho haurà de pagar”, ha advertit.

A més de la rebaixa en el transport públic, el govern espanyol ha anunciat un xec de 200 euros per a persones necessitades, que es cobrarà un sol cop.