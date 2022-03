Pugineró avisa que l’economia es comença a “ressentir” per la guerra

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha donat aquest dimarts un crit “d’alarma” perquè l’augment dels preus dels carburants —agreujat per la guerra d’Ucraïna— fa que “l’economia del país se’n comenci a ressentir”. Puigneró ha recordat que el Port e Barcelona ha hagut d’aturar la seva activitat avui per la vaga i això pot fer que algunes empreses hagi d’aturar la seva producció. El Govern ja havia advertit avui que l’arribada d’alguns productes podria estar condicionada per la situació de vaga de transportistes, però ha dit que el subministrament d’elements bàsics està garantit.

En aquest context, Puigneró ha dit que el que pot fer el Govern és limitat, però ha anunciat una rebaixa de les taxes en seveis per als pescadors als ports. S’ha vist necessari incentivar l’activitat pesquera amb determinades mesures econòmiques, dins del marc de la sostenibilitat econòmica del conjunt del sistema portuari, ha informat el Govern. Aquestes mesures són temporals i d’aplicació durant aquest any i s’estimen en 262.000 euros.

Les mesures aprovades van dirigides als gestors de les dàrsenes pesqueres, les llotges i les instal·lacions complementàries i de l’activitat pesquera, que estan subjectes a la taxa per ocupació del domini públic portuari (TO1), amb una reducció del 20% sobre aquesta taxa.

Crítiques a la Moncloa

Puigneró ha dit que la situació no pot continuar com està i ha demanat més mesures al govern de l’Estat, que haurien de durar tot el temps que es perllongui el conflicte. Les ajudes previstes per la Moncloa són, a ulls de Puigneró, “minses”. El vicepresident ha recordat que el 8 de març ja va enviar una carta al govern espanyol per tal que es prenguessin mesures ràpid per aturar l’augment dels preus dels carburants i la logística.

De moment, rebaixar la taxa als pescadors és la mesura que pot aplicar el Govern. D’altres les hauria de fer el govern de l’Estat, ha dit Puingeró. “Seria el més fàcil”, ha remarcat. “Que l’estat actuï directament contra l’augment del preu del carburant i si no és capaç de fer-ho que ens traspassin les competències”, ha subratllat el vicepresident.