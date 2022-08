El preu de l’habitatge puja un 1,5% el segon trimestre de l’any

Els preus de l’habitatge a Catalunya segueixen pujant. De fet, Barcelona, juntament amb Madrid, s’han convertit en les ciutats més cares per viure de l’Estat. En concret, entre abril i juny el preu en la compravenda d’habitatges a Catalunya va augmentar un 1,5%, fins als 2.427 euros per metre quadrat. Unes xifres que col·loquen el territori per darrere de les Illes Balears, Madrid i el País Basc. Pel que fa a la compravenda d’habitatges, però, va créixer un 3,4% a Catalunya en el segon trimestre respecte als tres mesos anteriors, fins a les 26.038 operacions, segons l’Estadística Registral Immobiliària del Col·legi de Registradors. La majoria d’operacions (21.791) van ser d’habitatges de segona mà, amb un creixement del 4,9%; mentre que l’obra nova (4.247) va caure un 3,7%.

En concret, al conjunt de l’Estat entre abril i juny es van inscriure 163.909 compravendes. Es tracta d’una xifra un 0,2% inferior al primer trimestre. Pel que fa als preus, van pujar un 2,4%, fins als 1.957 euros per metre quadrat, per un repunt en l’habitatge de segona mà (+3,4%). En canvi, el preu de l’obra nova va caure un 0,7%. Ara bé, només dues de cada deu compravendes que es van fer corresponen a habitatge d’obra nova. En relació amb les dades per territoris, Catalunya es va situar com la segona comunitat amb més compravendes, només superada per Andalusia (33.186).

Imatge d’arxiu d’uns habitatges

Compra d’immobles d’estrangers

Pel que fa a la compra d’habitatges per part d’estrangers, els registradors destaquen que durant el segon trimestre la demanda d’aquest mercat va assolir el seu nivell màxim dels últims deu anys. Així, la compravenda per part de ciutadans de fora de l’Estat va suposar un 14,7% del total d’operacions.

D’aquesta manera s’acumulen cinc trimestres consecutius de creixement. Les nacionalitats que encapçalen les compres són els britànics, amb un pes del 9,77%. Els segueixen els alemanys (9,07%), els francesos (6,61%), els marroquins (4,93%), els belgues (4,89%) i els romanesos (4,85%). Per altra banda, tenint en compte només el mes de juny el nombre de compravendes totals a l’Estat s’ha incrementat un 6,8% en termes interanuals, fins a les 102.748 operacions.