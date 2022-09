El PIB català creix un 4,8% el segon trimestre tot i la crisi de preus

Les incerteses econòmiques es multipliquen a mesura que avança el 2022, primer va ser la crisi de preus i matèries primeres al qual se li va sumar l’esclat de la guerra a Ucraïna. Tot i això, l’economia catalana ha seguit mostrant un bon comportament, tal com es demostra amb l’evolució del PIB català el segon trimestre, que va registrar un creixement interanual del 4,8%, segons ha publicat aquest dimecres l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Tot i la bona xifra veiem com el segon quart de l’any el PIB català ha crescut menys que els primers tres mesos del 2022, quan l’economia del país va experimentar un augment del 6,7%. Ara bé, la dada del segon trimestres està influenciada pel fort creixement del PIB que va experimentar Catalunya fa un any (18,7%) i pel gran creixement de les exportacions (11,7%). La taxa trimestral és una dècima més baixa que l’estimació que va fer pública l’Idescat a principis d’agost.

Passa exactament el mateix si ho comparem amb el comportament de l’economia espanyola, que se situa un punt i mig per sobre de la catalana (6,3%). Aquest fet també es dona perquè Catalunya ja ha cobert més terreny per tal de recuperar la plena activitat que hi havia al país abans de la pandèmia de la covid. Si fem la comparació amb el total de l’economia de la Unió Europea, la catalana és sis dècimes superior. Per contra, en termes intertrimestrals, comparant-ho amb el primer trimestre, la taxa de variació del PIB a Catalunya és d’un 1,6%, cinc dècimes superior a l’espanyola (1,1%) i nou dècimes superior a la UE-27 (0,7%).

Amb aquest nou impuls a l’economia catalana, i segons els càlculs de l’Idescat, ja només falta un 1,1% perquè Catalunya recuperi el nivell del PIB anterior a la pandèmia. Concretament, amb l’avanç del PIB del segon trimestre del 2022, l’economia catalana ja ha assolit el 98,9% de l’activitat econòmica del PIB del 2019, l’últim trimestre que no es va veure afectat per la pandèmia.

Els serveis lideren el creixement

Si mirem el creixement dels diferents sectors econòmics a Catalunya, durant el segon trimestre, veiem que s’ha donat un comportament desigual. Per un costat, els serveis mantenen un fort creixement del 7,0%, que, tot i ser un ritme elevat és 2,3 punts per sota al trimestre anterior, però s’ha de tenir en compte que just fa un any és quan es van començar a relaxar les restriccions a la seva activitat. Ara bé, aquest bon creixement contrasta, i molt, amb la davallada de l’agricultura (-5,7%) i de la indústria (-2,4%), provocat, en el primer dels casos per la reducció de la producció agrícola, a causa de les gelades del mes d’abril, i ramadera i en el segon pels efectes de l’increment generalitzat de costos energètic i el consegüent augment dels preus.

El consum de les famílies ha incrementat un 2,8% amb relació al segon trimestre de 2021, però registra un increment menor respecte de l’anterior, quan va assolir el 4,4%, fet que es deu al context econòmic marcat sobretot per l’alça dels preus de l’energia i l’alimentació.