Parlem dobla la facturació fins als 36,7 milions en el primer any a borsa

El Grup Parlem Telecom va disparar la seva facturació fins a un rècord de 36,7 milions d’euros l’any 2021, el primer de la companyia en borsa, segons ha informat en un comunicat. Això suposa que el grup ha augmentat els seus ingressos un 95% amb relació al 2020, quan va facturar 18,8 milions, i els ha triplicat respecte al 2019, quan va ingressar 10,9 milions.

No obstant això, la seva sortida al mercat BME Growth, que ha costat uns 600.000 euros, l’augment de la seva plantilla i la integració de diverses operadores van portar Parlem Telecom a registrar unes pèrdues de 3,5 milions després d’haver aconseguit un benefici d’11.000 euros el 2020. El resultat abans d’impostos (ebidta) va ser positiu i es va situar en 1,31 milions.

Les accions de Parlem no han parat de créixer des de la seva sortida al BME Growth i ara cotitzen a 6,2 euros, amb una capitalització de 100 milions, tot i que encara estan lluny dels gairebé 8 euros que va assolir a finals de novembre del 2021. Parlem aposta per un “creixement pausat i sòlid al BME Growth”, segons el seu CEO, Ernest Pérez-Mas.

Expansió de Parlem a territoris de parla catalana

En només un any, Parlem ha integrat al seu grup diverses empreses com Octel i Bucle (València), Tecno-so (Taradell), Sonnet (Hostalets de Balenyà) i Infoself (Girona) i ha llançat Aproop Telecom, una nova operadora ideada pel mercat valencià. “Totes aquestes adquisicions ens han reforçat encara més als territoris de parla catalana i ens permetran aprofitar i explotar les sinergies per optimitzar l’obtenció d’ebitda l’any 2022”.

Així mateix, Parlem ha fet un gir a la seva estratègia comercial i per primera vegada ha obert botigues físiques en diverses comarques catalanes i ja disposen de 19 establiments. El grup ha arribat fins a les 153.000 línies actives, un 85% més respecte a les 83.000 del 2020.