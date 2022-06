Parlem aprova l’ús de bons bescanviables de 30 milions pel seu creixement

Parlem Telecom ha celebrat aquest dimecres el seu primer aniversari de l’entrada a cotització a borsa. En aquest sentit, l’empresa catalana de telecomunicacions ha assegurat que té la intenció de continuar amb el seu creixement i per això ha declarat que emetrà bons bescanviables per valor de 30 milions d’euros per consolidant-se com el grup de telecomunicacions català de referència. Aquesta ha estat la decisió de la Junta d’Accionistes de la companyia amb l’objectiu d’aconseguir l’impuls del creixement inorgànic de Parlem Telecom, que aposta per integrar progressivament operadores locals i altres empreses de serveis de telecomunicacions dins del seu grup.

L’operadora Parlem ha facturat 36,7 milions en el seu primer any a borsa / ACN

L’empresa de telecomunicacions catalana no ha amagat mai les seves ganes de seguir creixent i convertir-se en un dels operadors més rellevants de Catalunya o fins i tot en el de referència. Per aquesta raó, en la reunió de la Junta d’aquest dimecres, també s’ha acceptat que la companyia pugui ampliar el seu capital social en 20 milions d’euros durant un període de cinc anys. Tots els punts de l’ordre del dia de la Junta d’avui s’han aprovat de manera pràcticament unànime, amb el 98% dels vots favorables.

Un any de l’entrada a la borsa

Aquests anuncis que la Junta d’Accionistes ha fet públics coincideixen amb el primer aniversari de l’operadora catalana al mercat BME Growth, és a dir, a la borsa. En aquest cas, la seva cotització en aquest mercat ha fet augmentar el valor de les seves accions en 12 mesos un 97% al passar dels 2,8 euros inicials fins als 5,6 euros actuals. Pel que fa a la capitalització de Parlem Telecom, també ha crescut considerablement al passar dels 45,3 milions d’euros del 22 de juny del 2021 als 91 milions d’euros d’un any després. Properament, tal com s’ha anunciat durant la Junta d’Accionistes celebrada avui, la companyia donarà a conèixer el seu Pla Estratègic per als propers anys.