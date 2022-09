L’OPEP acorda reduir un 13% la producció de petroli a partir de l’octubre

L’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), juntament amb els seus aliats (OPEP+), ha acordat una reducció d’un 13% de la producció de petroli a partir de l’octubre, el que podria influir en el seu preu en el futur. Ho han anunciat després de la seva reunió mensual, que s’ha celebrat aquest dilluns i ha servit per arribar a aquest controvertit acord.

La decisió s’ha pres perquè aquest setembre s’està produint més petroli del que s’estava fent fins ara i l’OPEP pretén recuperar els nivells de producció dels mesos de juliol i agost. Això suposa que es facin arribar al mercat fins a 648.000 barrils al dia, una xifra bastant inferior a la que s’havia fixat per aquest setembre, on la producció és de 748.000 barrils al dia -100.000 més-.

La “incertesa” exigeix una “avaluació continua” de la producció

L’Organització de Països Exportadors de Petroli sosté que “la major volatilitat i l’augment de la incertesa” exigeixen “una avaluació continua del mercat i disposició de realitzar ajustos immediats a la producció”, pel que continuaran reunint-se i prenent decisions segons la situació del mercat petrolier.

L’OPEP+, que està formada per 23 països comandats per Rússia i Aràbia Saudita, també ha instat a considerar la possibilitat de convocar una reunió “en qualsevol moment” segons el desenvolupament dels mercats en cas que sigui necessari. Així, podrien optar per un increment de la producció de petroli en cas que sigui necessari, però també per tot el contrari segons els seus interessos.

Aquest anunci coincideix amb la intenció del G7 de limitar el preu del petroli rus com a càstig per la invasió russa d’Ucraïna, que va començar el 24 de febrer i continua activa més de sis mesos després. Com a conseqüència d’aquesta proposta del G7 Rússia ha tancat l’aixeta de gas a Europa fins a nou avís.