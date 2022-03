New Balance busca locals per obrir botigues pròpies a Barcelona i Madrid

La cúpula de New Balance a Espanya, representada per Alfico, ha patit un important canvi després que Anna Scheidgen, fundadora de la companyia i CEO de New Balance Ibèrica, hagi renunciat al seu lloc per a donar pas a la seva filla Angela, que pren el relleu i el comandament en la direcció d’Alfico. Fins ara, la filla gran de Scheidgen exercia com a directora d’Operacions.

La decisió de la fundadora, amb quatre dels seus cinc fills amb càrrecs de responsabilitat a Alfico, va ser que la seva filla major pilotés el nou model i el canvi de l’estratègia del retail. En els últims temps, Alfico ha sofert en els seus comptes les decisions la matriu de New Balance, amb seu a Boston, com la de traslladar tota la logística Holanda.

Una de les raons del pas enrere d’Anna Scheidgen seria el conflicte judicial que té amb Experience Group, companyia que gestionava les botigues de New Balance a Espanya, i que va obligar a Experience a tancar les 22 botigues d’Espanya i Portugal. De fet, el pròxim dia 18 de març, Anna Scheidgen. la seva filla Angela i Paul Guaron (vicepresident de New Balance Global) estan citats a declarar com investigats per la ruptura unilateral del contracte amb Experience Group.

Amb el traspàs de poders ja realitzat, entre els plans de New Balance, només dos mesos després de la seva abrupta sortida d’Espanya i Portugal, en la qual es van tancar 22 botigues i més de 250 treballadors van ser acomiadats, està tornar a obrir botigues pròpies en la península ibèrica.

La multinacional de roba esportiva amb seu a Boston ja ha començat a sondejar el mercat de locals comercials, posant el focus a Madrid i Barcelona. Fins al mes de gener, New Balance comptava amb tres botigues en la capital, en ubicacions ‘premium’ com a Gran Via, Fuencarral i Jorge Juan, que van tancar. Ara, la marca que a Espanya gestiona Alfico des de Redondela (Pontevedra) sota la denominació de New Balance Ibèria, busca ubicacions similars, encara que s’està trobant que en els principals eixos comercials, on estan instal·lades la majoria de les marques i de la seva pròpia competència, a penes hi ha locals que s’adaptin a les seves necessitats.

És el cas de la Gran Via de Madrid, una artèria molt revaloritzada i demandada en els últims anys, on el metre quadrat es paga per sobre dels 200 euros. Els preus tant a Madrid com a Barcelona han experimentat un rebot a l’alça després de tocar sòl durant la pandèmia, quan van baixar fins a un 20%, recuperant segons els experts immobiliaris, un 15% encara que sense arribar encara als preus prepandèmia.

Mentre examina les possibles ubicacions, New Balance ha començat també a oferir diferents llocs de feina a través de Linkedin tant a Madrid com a Barcelona: ‘Responsable comercial de moda’, ‘Area Manager Ibèria’ o ‘HR Manager’ són algunes de les ofertes que han publicat en els últims dies des del compte de New Balance i des de la de Daniel Scheidgen Alvarez, director de Màrqueting de New Balance Ibèria, també fill d’Anna Scheidgen. De moment, es desconeix si la companyia comptarà o intentarà recuperar a algun dels més de 250 empleats acomiadats el mes de gener.