Minsait, Accenture i McKinsey, millors consultories per atraure talent el 2021

Minsait, consultora de transformació digital, ha estat nomenada aquesta setmana la millor consultora per retenir i atraure talent a l’estat espanyol el 2021, segons les dades de la 16a edició de Merco Talento España, que donen a conèixer quines han estat les 100 empreses amb més capacitat per atraure i retenir talent.

Després de Minsait, liderada per Cristina Ruiz, la segueixen al podi de les millors consultores quant a retenció i atracció de talent Accenture, multinacional de consultoria estratègica i serveis tecnològics dirigida a l’estat espanyol per Domingo Mirón, i Mckinsey, consultora especialitzada en administració estratègica, amb Alejandro Beltrán al capdavant.

Entre les conclusions de l’estudi de Merco Talento, destaquen també els resultats sobre les prioritats dels empleats, com ara l’orgull de pertinença, el reconeixement, el salari. I aquest any destaca l’estratègia de responsabilitat corporativa com a valor en alça per als empleats.

Segons els resultats de Merco Talento España 2021, Inditex lidera, una vegada més, el rànquing d’empreses amb més capacitat per atraure i retenir el talent. Mercadona ocupa de nou el segon lloc, encara que millora en gairebé 300 punts la seva puntuació, i Coca-Cola puja de la sisena posició a la tercera.