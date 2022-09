Maroto rebutja el topall de preus i revifa el conflicte per la compra

La ministra d’Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, ha rebutjat el topall de preus proposat per la vicepresidenta segona Yolanda Díaz. En línia amb membres socialistes de l’executiu, Maroto s’ha posicionat en contra del que considera una “intervenció” sobre el sector de la gran distribució. D’acord amb Luís Planas, cap d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Maroto considera innecessari actuar sobre “un mercat en què hi ha competència“.

Maroto ha contraposat els supermercats i grans superfícies amb el mercat energètic, de caràcter oligopòlic, en el que considera necessària la intervenció per controlar els preus. La titular d’indústria ha recollit el guant de Planas en considerar que “la cadena de valor ordena” els preus dels productes bàsics de la cistella.

Tot i el debat, la ministra apunta que “al Consell de Ministres hi ha molts acords”. Si bé les intervencions al voltant de la proposta de Díaz suggereixen posicions divergents a l’executiu espanyol, Maroto posa en dubte que “les diferències d’enfocament arribin al BOE”. Dins la intervenció alimentària, la titular d’Indústria ha recordat punts de trobada com la llei de la cadena alimentària, amb l’objectiu d’evitar les vendes a pèrdues entre els agricultors del país. “El govern hi va intervenir perquè hi havia errors al mercat”, subratlla.

Acord de preus o imposició

Maroto s’afegeix així a la línia de pensament que considera la proposta de Díaz una intervenció directa del govern en el mercat alimentari. Altres membres de l’executiu, també de la branca socialista, consideren que és quelcom diferent. Així ho va explicar el titular de Seguretat Social, José Luís Escrivá, quan va descriure la mesura com una “persuasió moral”; un pacte entre executiu i cadenes de subministrament per limitar els preus de manera bilateral.

La gran distribució assegura fer “esforços ingents” per limitar els preus

També el ministre de presidència Félix Bolaños es va mostrar procliu a aprovar mesures que afavorissin la reducció dels preus dels productes bàsics. A l’executiu, segons Bolaños, “li serveixen” totes les propostes que apropin la contracció de costos a la cistella de la compra. Tot i això, reconeix, la definició de l’acord ha de fer-se amb cura, en tant que no pot contradir la llei espanyola de competència ni les normatives de la UE en aquest àmbit.

En aquest sentit va anar l’advertència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència cap a la ministra de Treball, en què l’organisme recorda que “qualsevol acord entre operadors per fixar preus màxims en els aliments està prohibit per la llei”. Díaz, però, contradiu l’avís, tot recordant l’existència d'”excepcions” a aquest límit en diversos casos –entre ells, davant l’existència de “circumstàncies que aconsellin la intervenció”–.

La gran distribució, en contra

Si bé empreses com Carrefour s’han mostrat proclius a establir una cistella limitada –els 30 productes a 30 euros de l’empresa francesa– la patronal de la gran distribució s’hi ha mostrat en contra. El vicepresident executiu d’Anged, Javier Millán-Astray, ha destacat que els supermercats fan “esforços ingents” per contenir els preus dels productes bàsics. En aquest sentit, els empresaris acusen la ministra de Treball d’oferir una imatge del sector que “no té res a veure amb la realitat”.

Tampoc els economistes catalans s’adhereixen a la reclamació de la vicepresidenta segona. El Col·legi d’Economistes, de fet, opina que la mesura no és “ni viable ni recomanable”. De fet, critiquen que la cistella a preus limitats com una “agressió al petit i mitjà comerç”. El president de la comissió d’Economia Agroalimentària del CEC, Francesc Reguant, va afegir les “conseqüències negatives sobre productors” que tindria l’acord d’aplicar-se.