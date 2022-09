L’INE rectifica i xifra el creixement espanyol del 2021 al 5,5%

L’economia espanyola va créixer el 2021 més del que es va dir inicialment. Segons ha publicat aquest dijous l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el PIB de l’Estat va augmentar un 5,5% l’any passat i no pas un 5,1% com es va xifrar en un principi. Segons ha assegurat l’INE aquesta variació de quasi mig punt es deu a l’aportació més gran de la demanda interna, incentivada pel gran increment del consum de les llars, que finalment va ser superior al que s’havia estimat inicialment, situant la xifra total del PIB espanyol a preus corrents en 1.206.842 milions d’euros, és a dir 1,2 bilions.

En concret, segons ha informat l’INE, l’elevació en el creixement del PIB del 2021, respecte a la dada avançada del passat 31 de març, respon a aquesta revisió a l’alça de la demanda interna, que s’ha augmentat mig punt, des del 4,7% al 5,2%, davant d’una menor aportació a l’estimada de la demanda externa (des del 0,5% al 0,3%). Dins de la demanda nacional, l’INE ha elevat la despesa interanual en consum final quasi un punt, des del 4,2% al 5,1%, i ha revisat a la baixa el creixement de la inversió, des del 6,8% al 5,9%.

Interior d’un supermercat Bonpreu

En aquesta línia, el consum de les llars espanyoles s’ha augmentat en quasi un punt i mig, fins a mostrar un creixement del 6% respecte al 2020, mentre que la despesa pública, per contra, va créixer menys de l’estimat, un 2,9%, davant del 3,1% anticipat prèviament. Amb tot això, al final, el PIB espanyol a preus corrents va mostrar la variació interanual del 7,9%, en contrast amb el 7,4% avançat que es va anunciar el març. Amb això, el valor del PIB a preus corrents per a 2021 es va situar en 1,2 bilions d’euros, una xifra molt per sota dels 1,24 bilions que es va registrar el 2019, abans de la pandèmia.

Per la seva part, el deflactor implícit del PIB ha passat del 2,2% en l’estimació anterior al 2,3% en l’actual i les hores treballades del 7% al 7,2%. Amb tot, la renda nacional bruta d’Espanya es va situar en 1.213.175 milions d’euros en 2021, un 0,2% superior a l’estimació anterior, segons la Comptabilitat Nacional Anual publicada aquest dijous per Estadística.