La catalana Grífols tanca la compra de Biotest per més de 1.000 milions

La farmacèutica catalana Grífols ha tancat la compra de la firma alemanya Biotest per més de 1.000 milions d’euros. Grífols, líder mundial del sector de tractaments a partir de plasma humà, ha anunciat l’èxit de la seva OPA sobre la companyia d’hematologia després de rebre llum verda de diversos organismes reguladors com l’autoritat turca de competència, l’autoritat alemanya de supervisió financera i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

L’empresa ha assegurat que l’operació permetrà “accelerar i ampliar” la seva cartera de productes, millorar el ventall de teràpies plasmàtiques i disposar de la xarxa europea privada més àmplia de centres d’obtenció de plasma. La compra de Biotest s’ha pogut completar gràcies a l’adquisició de totes les accions de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings, una empresa alemanya propietària del 89,88% de les accions ordinàries i l’1,08% de les accions preferents de Biotest.

Estratègia de creixement

L’operació permetrà a Grífols controlar el 96% dels drets de vot de Biotest i el 69% del seu capital social. “Grifols ha tancat l’oferta pública d’adquisició voluntària a tots els accionistes, que ha suposat el pagament de 362 milions d’euros per 1.250.298 accions ordinàries a 43,00 euros per acció i 8.340.577 accions preferents a 37,00 euros per acció”, ha detallat l’empresa catalana. El CEO de la companyia, Víctor Grífols, ha titllat la compra de Biotest de “fita fonamental” per al pla de “transformació” de l’empresa. “Està plenament alineada amb la nostra estratègia de creixement, reforçant la nostra capacitat global de plasma”, ha resumit.

La CNMC va autoritzar l’OPA de Grífols sobre Biotest fa tot just dues setmanes. Biotest és una companyia alemanya dedicada a la fabricació i venda de medicaments biològics, especialment hemoderivats i medicaments bioterapèutics. L’ens considera que els mercats de l’albúmina humana, immuglobina humana normal i antihepatitis B estan sotmesos a una “intensa i estricta regulació” on sorgeixen problemes per la “limitació de la matèria primera” i no de la concentració d’empreses, per la qual cosa no veu impediments per autoritzar l’adquisició.