El Govern avisa que la vaga condiciona l’arribada de “productes concrets”

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat aquest dimarts que en els propers dies “alguns productes concrets” podrien falta en alguns establiments a conseqüència de la vaga de transportistes. Plaja ha dit que l’executiu entén la “difícil situació que viu el sector” perquè “és complicada i s’allarga des de fa mesos”. Tot i que puguin faltar alguns productes, Plaja ha enviat un missatge tranquil·litzador: “Actualment està garantida l’arribada de la majoria de productes i els elements bàsics, la vaga pot condicionar alguns productes en els propers dies”. El Govern avisa que si falta un producte no és per un problema de subministrament sinó pel fet que “s’està comprant a diferents ritmes” i pot ser que alguns establiments tinguin problemes per això. En algunes parts de l’estat alguns establiments van haver de tancar la setmana passada. Plaja ha reiterat que el Govern està “en contacte amb les cadenes de subministrament” i continuarà fent seguiment d ela situació de forma acurada en els propers dies.

Els transportistes han impedit aquest matí el pas dels camions al port de Barcelona en el novè dia de vaga per protestar contra l’alt preu del carburant, i que està provocant afectacions en el subministrament de moltes empreses, informa l’agència ACN. Els piquets de l’aturada s’han situat a l’entrada a les terminals contenidors de la infraestructura barcelonina i han impedit l’entrada dels camions aquest dimarts a primera hora matí, segons confirmen fonts de l’enclavament. Molts dels concentrats eren de l’Associació de Transportistes Portuaris de Barcelona (Sintraport). Al llarg del matí, el nombre de concentrats ha baixat i alguns camions han entrat a les terminals.

Amb tot, el trànsit de camions al port d’aquest dimarts és molt més baix de l’habitual després d’una setmana de tensió amb els vaguistes. l Port està en contacte amb els cossos de seguretat per “garantir que es pugui treballar a les terminals i per assegurar la cadena de subministrament”. Fonts portuàries valoren positivament la proposta del govern espanyol de subvencionar el gasoil amb 500 milions d’euros després de reunir-se aquest dimarts amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera, però afegeixen que ara cal que es concreti.

L’organització convocant, la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies, va considerar insuficient el plantejament de l’executiu de Pedro Sánchez. A més, altres patronals com la Federació Nacional d’Associacions de Transport (Fenadismer) han anunciat que no treballaran fins que no es detallin les mesures “urgents i efectives” per què els transportistes “surtin de la ruïna” .