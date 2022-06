El Govern espera més ingressos que despeses a partir del 2026

Més ingressos que despeses a partir del 2026. Això és el que espera el Govern segons l’Informe d’Orientacions Pressupostàries que el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha entregat aquest dimecres al Parlament. Aquest document està disponible per a tots els grups parlamentaris, que es reuniran amb Giró a partir de la pròxima setmana per tal d’elaborar els pressupostos del 2023. L’any que ve ja s’esperen més ingressos que despeses: es preveuen uns ingressos no financers de 29.775 milions -un 9% més- i una despesa lleugerament inferior, de 32.927 milions. Al 2026 els ingressos pujaran a 33.717 milions i la despesa es situarà entorn als 33.363 milions. A partir del 2023 la Generalitat, a més, tornarà als mercats.

Tot i que es preveu aquest creixement del 9% dels ingressos l’any que ve, entre el 2024 i el 2026 el creixement serà “nul o molt moderat”, amb una reducció del 0,3% el 2024 i un creixement de l’1,7% i el 2,5% per al 2025 i 2026. Les previsions, però, s’han fet sense tenir la previsió del Ministeri d’Hisenda sobre el model de finançament ni la liquidació del 2021.

Giró adverteix d’incerteses fora de l’abast de la Generalitat

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha destacat que hi ha incerteses “molt importants” que estan fora de l’abast de la Generalitat perquè depenen de l’Estat i l’economia internacional. Com exemples ha citat l’absència de bestretes sobre el model de finançament, el grau d’execució dels pressupostos, la inflació, l’increment dels tipus d’interès i la guerra d’Ucraïna.

El document s’ha entrat al Parlament aquest dimecres per primer cop. La intenció del conseller és seguir l’exemple dels països occidentals, que el presenten com a guia per a l’elaboració dels pressupostos de l’any que ve. Aquest document inclou indicadors com els nivells d’ingressos, les despeses que es preveuen i el dèficit.

El grau d’execució dels pressupostos de la Generalitat

El document també detalla el grau d’execució dels pressupostos de la Generalitat fins a l’abril. El pressupost que s’havia executat fins el 30 d’abril era d’un 32,2% i la previsió es manté en el 70% fins a final d’exercici. Giró ha assegurat que aquestes xifres estan patint les conseqüències de l’alentiment de les obres al sector públic per l’encariment del material.