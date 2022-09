El ministeri vol pagar a empreses perquè es desconnectin de la llum en hores punta

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts un nou servei de resposta de la demanda elèctrica a tot l’Estat amb el qual s’espera que s’augmenti la flexibilitat i la seguretat del sistema elèctric amb la recuperació, dos anys després, del mecanisme d’interrompibilitat. Aquest nou mètode es preveu, segons va anunciar en roda de premsa la vicepresidenta tercera de l’Executiu espanyol, Teresa Ribera, resoldre les situacions de desviaments importants entre la generació i el consum elèctrics que es presentin en el període horari immediatament anterior al del subministrament, amb la màxima eficàcia tècnica i el menor impacte mediambiental possible.

Concretament, si una empresa accedeix a no tenir subministrament elèctric durant unes hores, el govern espanyol li compensarà econòmicament. De fet, aquestes compensacions s’atorgaran mitjançant les conegudes com a subhastes de periodicitat anual, tal com succeïda amb l’antic sistema d’interrompibilitat. L’encarregat de gestionar aquest nou sistema serà Red Eléctrica com a operador del sistema, i llançarà la subhasta anual, en la qual podran participar totes les unitats de demanda -comercialitzadores i consumidors directes- majors d’1 megawatt (MW). I la primera d’aquestes subhastes haurà de ser pròximament, ja que el nou servei ha d’estar operatiu abans del pròxim 1 de novembre.

Rebaixa de l’IVA del gas

A més de l’anunci d’aquest nou mecanisme, el govern espanyol també va aprovar una rebaixa de l’IVA aplicat en la factura del gas natural. Aquesta rebaixa és significativa, ja que el gas passarà del 21% al 5%. La mesura, però només estarà activa, de moment, durant l’últim trimestre de l’any, encara que l’Executiu de Pedro Sánchez no descarta l’ampliació de la mesura per a l’any vinent sempre que “fos necessari”. En roda de premsa després del Consell de Ministres, Teresa Ribera, va indicar que aquesta reducció, inclosa dins d’un reial decret llei i que s’aplicarà també a la compra de briquetes i pèl·lets, tenen per objectiu “fer costat als consumidors domèstics i a la indústria davant de la crisi energètica provocada per la tensió generada per Putin“.

Gràcies a aquesta nova mesura, assegura el Ministeri per a la Transició Ecològica, durant els pròxims tres mesos els consumidors domèstics s’estalviaran uns 190 milions d’euros a la seva factura del gas i uns 210 milions en la compra dels substitutius ecològics. A més, aquest nou tipus de l’IVA del 5%, tipus mínim autoritzat per la legislació europea, beneficiarà a tots els subministraments de gas natural, inclosos els destinats a les calderes de les comunitats de veïns. Fins al 31 de desembre de 2022 s’aplicarà el tipus reduït als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, facilitant l’accés a aquest subministrament davant l’arribada de l’hivern i proporcionant aquest estalvi als consumidors.

A més, la reducció impositiva també s’aplicarà a pèl·lets, briquetes i llenya, substitutius ecològics del gas natural procedents de biomassa i destinats a sistemes de calefacció, els preus de la qual s’han incrementat considerablement amb la proximitat de l’hivern. Proporcionarà així estalvis per a uns 19,4 milions als consumidors, segons estimacions del Ministeri. Amb aquesta nova mesura el govern espanyol busca reduir la factura de calefacció dels consumidors de cara a l’arribada de la tardor i hivern. Així, s’iguala en el cas del rebut del gas natural la baixada fiscal que ja està aplicant en la factura de la llum.