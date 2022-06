El govern espanyol fa una nova proposta per a les quotes dels autònoms

El govern espanyol continua estudiant noves fórmules per als autònoms. El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá, ha proposat afegir un tram més al nou sistema de cotització segons els rendiments reals dels autònoms. S’ha arribat a aquesta conclusió després d’una nova reunió amb la mesa de diàleg social entre el govern espanyol i els treballadors de les organitzacions d’autònoms ATA, UPTA i Uatae.

Així és com quedarien les quotes

El ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha decidit rebaixar la quota mínima fins als 245 euros en lloc dels 250 previstos al començament. També ha millorat el que proposaven inicialment per als treballadors autònoms que guanyen entre 1.700 a 2.330. El tram més alt, en canvi, passaria a ser de 565 euros al mes, 15 euros més que en l’últim document. Encara no s’ha aprovat perquè les entitats de treballadors a compte propi han d’estudiar el text durant aquesta setmana. La setmana que ve es presentaran les al·legacions, concretament en la reunió prevista per al pròxim divendres.

També han disminuït les quotes per aquells que guanyen entre 1.850 i 2.030 euros, que pagaran 40 euros menys del previst, és a dir, 400 euros. També s’ha reduït en 20 euros la quota per als autònoms que guanyen entre 2.030 i 2.330. Pel que fa als que més rendiments tenen, és a dir, per sobre de 4.050, la quota es quedarà en 565 euros, 15 euros més que en l’anterior document.

En paral·lel, es crearà un nou tram de 370 euros per als autònoms que guanyen entre 1.700 i 1.850. En l’última proposta aquests havien de pagar una quota de 400 euros. A més, el ministre ha plantejat més supòsits per demanar la prestació de cessament d’activitat, que dona dret al 50% de la base de cotització durant sis mesos en cas que es pugui provar que s’ha perdut el 75% de la facturació.

Els supòsits per reclamar la prestació de cessament d’activitat

Els quatre motius per reclamar aquesta prestació són supòsits econòmics, problemàtica sectorial, una situació extraordinària com per exemple va ser la Covid o una baixada transitòria de facturació. Fonts coneixedores d’aquesta negociació assenyalen a l’Agència Catalana de Notícies que encara s’han de “polir” els requisits econòmics, perquè els actuals són “excloents” per als autònoms que no tenen treballadors.

Per ara, les organitzacions consideren que la nova proposta és positiva perquè està allunyada del “sistema absolutament pervers” que hi ha en l’actualitat, i han assenyalat que beneficiarà el 65% del mig milió d’autònoms que hi ha a Catalunya. En paral·lel han reclamat al govern espanyol “més ambició” per tal de reduir les quotes per als col·lectius amb menys ingressos.