Les gasolineres més barates per omplir el dipòsit aquest cap de setmana

El preu de gasolina és manté molt elevat, tot i que en els últims dies ha començat a baixar lleugerament. El preu mitjà de la gasolina sense plom 95 està en 1,815 €/litre, mentre que la sense plom 98 s’ha situat en 1,946 €/litre. El gasoil A manté la seva tendència a la baixa i ara es paga a 1,795 €/litre. El govern espanyol ha anunciat que no té previst intervenir els preus de l’energia fins a finals de mes i de moment només ha promès ajudes als transportistes professionals. En aquest context, trobar la gasolina més econòmica et pot arribar a estalviar més de 30 cèntims per litre. Consulta aquí la llista de les gasolineres més barates de Catalunya per omplir el dipòsit aquest cap de setmana.

Barcelona

E.S. Alcampo, a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Adreça: C/ Alberedes, 6-12

Gasolina 95: 1,628 €/litre

BonÀrea, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Adreça: Carretera del Mig, 146

Gasolina 95: 1,638 €/litre

Campsa Exprés, a Gavà (Baix Llobregat)

Adreça: Av. Bertran i Güell, 46

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Badalona (Barcelonès)

Adreça: C/ Estiu 18-20

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Gavà (Baix Llobregat)

Adreça: Av. Bertran i Güell, 17-19

Gasolina 95: 1,639 €/litre

Girona

Cepsa, a Port de la Selva (Alt Empordà)

Adreça: C/ Llançà, s/n

Gasolina 95: 1,469 €/litre

BonÀrea, a Arbúcies (La Selva)

Adreça: Polígon Pont Cremat, 2

Gasolina 95: 1,645 €/litre

Zona Zero, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Torroella, 25

Gasolina 95: 1,665 €/litre

Servioil, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Cadaqués, 3

Gasolina 95: 1,667 €/litre

PetroSelva, a Riudarenes (la Selva)

Adreça: Carretera C-63 km. 21

Gasolina 95: 1,675 €/litre

La gasolina continua pels núvols / Europa Press

Lleida

Gadcar, a Vallfogona de Balaguer (Noguera)

Adreça: C/ Tàrrega, 4

Gasolina 95: 1,629 €/litre

Campsa Exprés, a Vallfogona de Balaguer (Noguera)

Adreça: carretera C-148(A), km. 0,8

Gasolina 95: 1,629 €/litre

E.S. Sant Guim, a Sant Guim de Freixenet (Segarra)

Adreça: Carretera de Calaf, km. 35

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Torà (Segarra)

Adreça: C-1412A, km.23,85

Gasolina 95: 1,644 €/litre

Petrolis Independents, a Tàrrega (Urgell)

Adreça: Av/ Cervera Esq. Mestre Güell – C.C. Caprabo

Gasolina 95: 1,644 €/litre

Tarragona

BonÀrea, a Tarragona (Tarragonès)

Adreça: Polígon Industrial Francolí, 4

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Valls (Alt Camp)

Adreça: Polígon Industrial Valls – Carretera del Pla, 180

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Reus (Baix Camp)

Adreça: Carretera de Riudoms km. 2,2

Gasolina 95: 1,645 €/litre

BonÀrea, a Espluga de Francolí (Conca de Barberà)

Adreça: Polígon de les Eres, 7

Gasolina 95: 1,645 €/litre

BonÀrea, a Montblanc (Conca de Barberà)

Adreça: Polígon Plan de Jori – Carretera de Lleida, 4

Gasolina 95: 1,645 €/litre