Les gasolineres més barates per omplir el dipòsit aquest cap de setmana

El preu de la gasolina es manté al voltant dels dos euros el litre i no sembla que hagi de baixar de manera significativa en les pròximes setmanes. Bona prova d’això és que el govern espanyol ha tancat un paquet d’ajudes de 1.000 milions d’euros per als transportistes que estarà vigent fins al 30 de juny i que es podrà prorrogar si és necessari. La gasolina sense plom 95 està a un preu mitjà de 1,825 €/litre, la gasolina 98 a 1,960 €/litre i el gasoil se situa en 1,841 €/litre. Trobar la gasolina més econòmica et pot arribar a estalviar més de 30 cèntims per litre respecte al preu mitjà. Consulta aquí la llista de les gasolineres més barates de Catalunya per omplir el dipòsit aquest cap de setmana.

Barcelona

E.S. Alcampo, a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Adreça: C/ Alberedes, 6-12

Gasolina 95: 1,599 €/litre

BonÀrea, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Adreça: Carretera del Mig, 146

Gasolina 95: 1,638 €/litre

Campsa Exprés, a Gavà (Baix Llobregat)

Adreça: Av. Bertran i Güell, 46

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Badalona (Barcelonès)

Adreça: C/ Estiu 18-20

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Gavà (Baix Llobregat)

Adreça: Av. Bertran i Güell, 17-19

Gasolina 95: 1,639 €/litre

Girona

Cepsa, a Port de la Selva (Alt Empordà)

Adreça: C/ Llançà, s/n

Gasolina 95: 1,469 €/litre

BonÀrea, a Arbúcies (La Selva)

Adreça: Polígon Pont Cremat, 2

Gasolina 95: 1,645 €/litre

Zona Zero, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Torroella, 25

Gasolina 95: 1,665 €/litre

Servioil, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Cadaqués, 3

Gasolina 95: 1,667 €/litre

Avanza, a Vilamalla (Alt Empordà)

Adreça: C/ Ponent, 10

Gasolina 95: 1,679 €/litre

Sortidors per abastir els cotxes en una gasolinera / EP

Lleida

E.S. Sant Guim, a Sant Guim de Freixenet (Segarra)

Adreça: Carretera de Calaf, km. 35

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Torà (Segarra)

Adreça: C-1412A, km.23,85

Gasolina 95: 1,644 €/litre

Petrolis Independents, a Tàrrega (Urgell)

Adreça: Av/ Cervera Esq. Mestre Güell – C.C. Caprabo

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Cervera (Segarra)

Adreça: C/ Urgell, s/n

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Agramunt (Urgell)

Adreça: Av/ Generalitat, 10 – Polígon Industrial Navesma

Gasolina 95: 1,645 €/litre

Tarragona

BonÀrea, a Valls (Alt Camp)

Adreça: Polígon Industrial Valls – Carretera del Pla, 180

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Tarragona (Tarragonès)

Adreça: Polígon Industrial Francolí, 4

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Reus (Baix Camp)

Adreça: Carretera de Riudoms km. 2,2

Gasolina 95: 1,645 €/litre

BonÀrea, a Espluga de Francolí (Conca de Barberà)

Adreça: Polígon de les Eres, 7

Gasolina 95: 1,645 €/litre

BonÀrea, a Montblanc (Conca de Barberà)

Adreça: Polígon Plan de Jori – Carretera de Lleida, 4

Gasolina 95: 1,645 €/litre