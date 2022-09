La Fed puja el tipus interès un 0,75% per tercera vegada consecutiva

El Comitè Federal de Mercat Obert de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha aprovat per unanimitat una tercera pujada de tipus d’interès al país. Aquesta pujada ha estat de 75 punts bàsics, fins a situar-los en un rang objectiu d’entre el 3 per cent i el 3,25 per cent. Ho ha anunciat aquest dimecres el president de la Fed, Jerome Powell. Aquesta pujada estava prevista per mirar de controlar la inflació i podria suposar que s’adopti una mesura semblant també a Europa. Així, aquesta xifra de tipus d’interès suposa el preu més alt del diner des del gener del 2008, poc temps abans que comencés la crisi econòmica mundial amb les fallides de Bear Sterns i Lehman Brothers.

“La guerra i els seus successos relacionats estan causant una major pressió a l’alça en la inflació i està afectant l’activitat econòmica global. El Comitè està molt atent als riscos d’inflació“, ha assenyalat la Fed per justificar aquesta alça del tipus d’interès, la més gran des del 2008. Segons l’autoritat monetària nord-americana no serà l’última pujada, tot i que ja van tres seguides, perquè serà “apropiat” plantejar-ne més en les pròximes reunions de l’organisme.

Les previsions per a l’any que ve

La Fed també ha apuntat que els tipus d’interès es situaran entre el 4,1 i el 4,4% aquest 2022, molt per sobre del rang entre 3,1 i 3,6% que es va estimar el passat mes de juny, quan la inflació no estava tan disparada com actualment. Per a l’any que ve, el 2023, esperen una forquilla d’entre el 4,4 i el 4,9%, una previsió més alta que la que van fer fa tres mesos, entre 3,6 i 4,1%.

Pel que fa als plans de reducció del balanç, es mantenen sense canvis. Cal recordar que entre juny i agost la reducció va ser de 47.500 milions de dòlars cada mes, mentre que aquest mes de setembre ja s’ha elevat a 60.000 milions.